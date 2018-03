Bidden bij een glijbaantje

De bijeenkomst heeft iets clandestiens. Ik ben hier voor het ‘Lailat-al-qadr’, dat plaatsvindt in de week voor Id Ul Fitr, ofwel het Suikerfeest.

‘Lailat-al-qadr’ is de viering van de dag waarop de Koran werd geopenbaard, veertien eeuwen geleden. De herdenking van een boekpresentatie dus. Ik heb het me nooit zo gerealiseerd, maar ook heilige boeken moeten op een bepaald moment van de drukker komen, in grote, naar nieuw papier ruikende stapels, en met enig ceremonieel worden aangeboden, en dan maakt het niet uit of je het een presentatie of een openbaring noemt.

En toch, dat clandestiene karakter. Dat heeft niet te maken met de boekpresentatie zelf, maar met de kring waarin ik verkeer: de Ahmadiya-beweging. Tegen het eind van de negentiende eeuw was er in Lahore, nu Pakistan, een geleerde, Mirza Ghulam Ahmad genaamd, die de Koran herinterpreteerde. Door zijn volgelingen werd hij gezien als een hervormer en een Messias, door de meer orthodoxe moslims als een nieuwlichter en een ongelovige. Sommige restricties die aan vrouwen werden opgelegd hief hij namelijk op: samen bidden in de moskee, deelnemen aan begrafenisrituelen – tegenwoordig zijn er meer islamitische stromingen die dat toestaan, maar goed, toen moest het, daar in het barre noordwesten van India, zijn overgekomen als nieuwlichterij. De volgelingen van Ahmad werden niet erkend als moslims en bruut vervolgd.

Het merkwaardige is dat de leden van de Ahmadiya-beweging in oostelijke richting vluchtten, dieper en dieper het huidige India in. Te voet, neem ik aan, of per ossenkar, om duizenden kilometers verder terecht te komen in Calcutta, aan het eind van India, waar ze door de Nederlanders werden geronseld als contractarbeiders voor de Surinaamse plantages.

Godallemachtig – en nu eens letterlijk: eerst tweeduizend kilometer te voet, dan vijftienduizend kilometer per schip, om in de jungles van de Amazone de leer levend te houden. En nu zijn we ineens in Amsterdam Zuidoost, waar de Surinaamse volgelingen van Ahmad de openbaring van de Koran vieren.

In Nederland telt de Ahmadiya-beweging maar een paar duizend leden – de meesten uit Suriname en vluchtelingen uit Pakistan die vanwege het behoren tot deze beweging asiel kregen – maar ook in Nederland worden ze door de grote islamitische stromingen gewantrouwd.

Dat verklaart het clandestiene karakter: we zijn niet in een echte moskee, maar in een ruimte die op werkdagen dienst doet als kinderdagverblijf. Met als gevolg dat de gelovigen zullen bidden in de richting van een lief glijbaantje voor peuters.

De voorganger zet met een welluidende stem het gebed in. De volgelingen buigen, knielen, drukken het voorhoofd op het kleed.

Het is natuurlijk onzinnig, maar ik verwacht elk moment binnenstormende orthodoxen die alsnog willen afrekenen met de hervormden.

De sfeer is informeel. Na de gebeden gaat de voorganger gemoedelijk zitten op het kleed om een praatje te maken met de aanwezigen. Dat het niet uitmaakt welke verzen uit de Koran je reciteert, als je de juiste volgorde maar aanhoudt. Dat alle profeten moeten worden erkend, van Jezus tot Krishna en Boeddha, omdat wat zij leren ook staat in de Koran. Hij legt de jaartelling uit en bespreekt wanneer een nieuwe profeet wordt verwacht. Een vrouw spreekt de voorganger tegen en de voorganger, ontspannen: je moet niet alles uit de Koran letterlijk nemen.

Het leed van de Ahmadi-moslims lijkt nog lang niet geleden. Het Suikerfeest zullen ze, bij gebrek aan een moskee, moeten vieren in een nabijgelegen kerk voor christenen uit Ghana. De vrouw, die eerder de voorganger tegensprak, mompelt: als er maar voldoende parkeerruimte is.

Reacties en suggesties naar : ramdas@nrc.nl