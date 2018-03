De toekomst van Fortis is sinds donderdag al ongewis. Na de hevige koersval en het steeds verder verdwijnen van vertouwen ondernemen de Belgen actie. Een dag later lag er een bod van de Franse bank BNP Paribas.

Donderdag

De koers van Fortis keldert. Het gerucht gaat dat Fortis in acute geldnood zou zitten en de centrale bank Rabobank heeft gevraagd om Fortis bij te staan. Alle partijen ontkennen, en de daling van 20 procent wordt uiteindelijk 6 procent.

De zorgen zijn dan gewekt. Premier Yves Leterme en minister van Financiën Didier Reynders vragen aan de Belgische toezichthouder CBFA en de centrale bank NNB om te zoeken naar een oplossing die de koersval stopt, liefst voor zondagavond. Zij krijgen drie opdrachten mee: spaarders beschermen, zo veel mogelijk activiteiten binnen Fortis houden en ervoor zorgen dat de aandeelhouders er niet totaal berooid uit komen.

De Franse bank BNP Paribas heeft contact opgenomen met Fortis over een volledige overname. Een omruilbod in aandelen van de Franse bank ligt op tafel.

Vrijdag

De Belgische toezichthouders nemen het heft in handen. Zij – en niet langer Fortis – nemen de leiding over het onderhandelingsproces over de toekomst van Fortis. De gesprekken gaan door op het kantoor van de CBFA.

De koersval die het Fortis-bestuur al de hele week in zijn greep houdt, eist zijn tol. Interim-topman Herman Verwilst krijgt last van gezondheidsproblemen. De koers van Fortis sluit 21 procent lager. Een haastig georganiseerde persbriefing, door Verwilst en Dierckx, damt de koersval niet in. Integendeel.

In de loop van de dag peilt verzekeraar Munich Re even het bestuur van Fortis over overname van de verzekeringspoot. De afsplitsing van de verzekeringsdivisie is echter snel uit beeld. „Een splitsing van Fortis in bank en verzekeringen is even overwogen, maar als onderhandelingsstrategie al snel verlaten”, zegt een betrokkene.

De druk uit de raad van commissarissen, die inderhaast vrijdag bijeen wordt geroepen, is groot. Om te vermijden dat de gezondheidstoestand van Verwilst de gesprekken verder bemoeilijkt, wordt ’s avonds laat een versnelde wissel doorgevoerd. Filip Dierckx, die al een tijdje als potentiële opvolger in de running was, volgt Verwilst op.

BNP Paribas krijgt nog dezelfde dag inzage in de boeken van Fortis. Het overnamebod – 2 euro per aandeel Fortis, veel lager dan de beurskoers van 5,18 euro – ligt bij de Belgische centrale bank NBB en CBFA zeer moeilijk. „Die prijs was belachelijk laag”, zegt een onderhandelaar. Bovendien eiste de Belgische overheid allerlei garanties voor de meest risicovolle onderdelen. De gesprekken lopen tot in de nachtelijke uren.

ING neemt in de loop van vrijdag contact op om haar interesse te tonen voor de aankoop van de Nederlandse tak van ABN Amro.

De CBFA en NBB zitten met een probleem. De optie waarbij BNP Paribas de volledige bank-verzekeraar overneemt en zij met ABN Amro blijven zitten, is geen optie. „Met ABN Amro alleen konden we niets aanvangen”, zegt een functionaris van de NNB. „We moesten twee kopers zien te vinden die tegen elkaar opboden, anders waren we op een hopeloze wijze aan het onderhandelen.”

BNP Paribas had tijd en wist dat Brussel een oplossing moest vinden. Om te vermijden dat de Franse bank het voor het zeggen zou krijgen aan de onderhandelingstafel, moesten CBFA en NBB twee partijen zien te vinden die een bod wilden doen. De interesse van ING was zeer welkom.

Zaterdag

Om de druk op BNP Paribas op te voeren bedenken CBFA en de NBB het plan van een overheidsinvestering. Zaterdagmorgen nemenCBFA en NBB contact op met de Belgische regering met de vraag of ze daartoe bereid is. Het antwoord kwam vrij snel van het kabinet-Leterme: de regering was akkoord. In de loop van de dag neemt Luxemburg op eigen initiatief contact op met de Belgen. Zij is bereid een eigen kapitaalinjectie te doen. Op die manier krijgen de onderhandelaars van overheidswege de mogelijkheid om BNP Paribas en ING te tonen dat er een alternatief is, als zij niet toehappen. Dit verhoogt de druk op beide partijen om de biedprijs te verhogen.

Op het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank in Amsterdam komt het bestuur van de bank bijeen, later voegen minister van Financiën Wouter Bos en premier Balkendende zich bij hen. In België vergaderen de ministers door.

Met ING wordt in de loop van de avond druk over de prijs onderhandeld. De vraagprijs voor ABN Amro Nederland is 10 miljard euro. ING wil slechts de helft betalen. Voor heel Fortis én ABN Amro blijft BNP Paribas slechts bereid om maximaal 2 euro per aandeel te betalen.

Tot zaterdagnacht blijven de twee opties (volledige verkoop aan BNP Paribas, ofl de verkoop ABN Amro aan ING met inbreng van overheidskapitaal van België en Luxemburg) naast elkaar lopen als mogelijke scenario’s. Het verschil in visie over de prijs blijft echter onoverbrugbaar.

Zondag

Zondagochtend nemen de Belgische onderhandelaars contact op met de Nederlandse overheid met de vraag of zij meedoet aan een scenario waarbij de drie overheden van de Benelux ieder voor 49 procent kunnen instappen in de bankonderdelen van respectievelijk Fortis België, Fortis Nederland en Fortis Luxemburg.

Wouter Bos en DNB-president Nout Wellink – met wie voortdurend gedurende het hele onderhandelingsproces telefonisch contact was om hen van het verloop op de hoogte te houden – stemmen in.

Dit geef een krachtig signaal af aan de onderhandelingstafel.

Voor meer dan 49 procent deelnemen is geen optie, omdat op die manier de dochters van Fortis boekhoudkundig niet meer als één holding kunnen rapporteren.

ING blijft betrokken bij de onderhandelingen tot aan zondagavond. De bank is bereid een hogere prijs te betalen, maar nog steeds minder dan de 10 miljard euro waarop de overheden mikken.

Ook met BNP Paribas gaan de gesprekken door tot de laatste minuut, „al was het maar om te vermijden dat we ons lot in handen van ING alleen zouden leggen”, zegt een ingewijde.

Rond half acht komt de nieuwe topman Dierckx aan bij het kabinet van premier Leterme, aan de Wetstraat 16. Hij baant zich een weg door de persmeute en houdt het ontwerp van een persbericht onder de arm. Fotografen nemen het document in beeld en zetten het haarscherp uitvergroot op de websites van een aantal kranten. „Een ongelukkige zaak”, zegt een ingewijde die onderhandelt met de Nederlanders. „Dit heeft echter de onderhandelingen niet ondergraven of bemoeilijkt.”