De Italiaanse wielrenner Alessandro Ballan is gisteren in het Italiaanse Varese wereldkampioen op de weg geworden. Hij is daarmee de opvolger van zijn landgenoot Paolo Bettini, die de afgelopen twee jaar wereldkampioen werd. Bettini stopte per direct na de wedstrijd. De Nederlander Robert Gesink eindigde als tiende. (NRC) Sport, pag. 10 en 11