Antisemitische cartoons Iran

Iraanse studenten hebben een boek gepubliceerd met antisemitische cartoons over de Holocaust. In de publicatie staan tekeningen van Joden in een ziekenhuis die aan beademingsapparatuur zijn verbonden met flessen ‘Zyklon B’, het gas dat door de nazi’s werd gebruikt om de Joden uit te roeien. Over de Joodse patiënt ligt een Israëlische vlag gedrapeerd.

Volgens de makers hebben Joden bewijs over de Holocaust „gefabriceerd” om een staat in Palestina te kunnen stichten. De studenten, leden van de vrijwillige moraalpolitie, de baseej, presenteerden het boek vrijdag in het bijzijn van de Iraanse minister van Onderwijs, Ali Reza Ali-Ahmadi, tijdens de jaarlijkse anti-Israël demonstratie in Teheran.

De Iraanse regering komt vaak in opspraak wegens controversiële uitspraken over Israël, maar maakt altijd een onderscheid tussen zionisten en Joden. Die eersten hebben volgens president Ahmadinejad de Palestijnen van hun land beroofd. Maar Joden zijn aanhangers van een van de drie belangrijke religies, aldus de officiële lijn. In Iran leven circa 25.000 Joden.

Dit boek spreekt echter uitdrukkelijk over Joden, „voor, tijdens en na de Holocaust”. Het staat vol karikaturen van Joden met haakneuzen die bezig zijn bewijs van de Holocaust te vervalsen. Daarnaast wordt de draak gestoken met getuigenissen van overlevenden van de Holocaust. In het laatste deel van het boek is te zien hoe Joden geld tellen, volgens de makers verdiend met de Holocaust.

President Ahmadinejad heeft openlijk de Holocaust ontkend. Tevens opende hij in 2006 een conferentie voor Holocaust-ontkenners.

„We hebben veel antizionistische uitspraken gezien, maar nooit antisemitische”, zei Siamak Mehre Sadegh, Joods lid van het Iraanse parlement, in reactie op het boek dat hij overigens nog niet had gezien. „Antisemitisme is niet het officiële standpunt van het land.”