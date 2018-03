Altijd verder kijkend dan het hockeyveld

Wie bondscoach wordt van een hockeyploeg die olympisch en wereldkampioen is, moet van goeden huize komen. Maar als iemand de erfenis van Marc Lammers is toevertrouwd, dan is het wel Herman Kruis. Sinds hij in 2000 coach werd in het Nederlandse vrouwenhockey won hij met Den Bosch elk jaar de landstitel en de Europa Cup I, acht keer op rij. Tussen de bedrijven door werd hij met de Nederlandse zaalhockeysters volkomen onverwacht wereldkampioen.

Maar Dordtenaar Herman Kruis (52), wonend in Bavel, is volgens mensen die hem kennen veel meer dan alleen maar een succescoach: een man voor wie de wereld niet ophoudt buiten de lijnen van een hockeyveld. ‘Kijk verder dan je eigen voortuin’, luidt zijn credo. „Enorm bevlogen en integer” noemt Paul Eijgendaal, directeur van De Rotonde zijn „maatje” Herman Kruis. Op die Bredase school voor ‘zorgleerlingen’ werkte Kruis 25 jaar als docent economie en adjunct-directeur, voordat hij in 2007 werd benoemd tot directeur op het Johan Cruyff College in Roosendaal; fulltime banen die hij combineerde met zijn dertig wekelijkse uren als coach van Den Bosch. Alsof dat nog niet genoeg was, trainde hij in zijn vrije uren zijn zoon en dochter, bij Push.

„Herman is inspirerend, een keiharde werker en goudeerlijk”, zegt Eijgendaal. „Als iemand het niet goed doet, zegt hij dat ook. Daar is hij niet altijd even tactisch in. Hij windt er geen doekjes om. Als hij het ergens niet mee eens is, is hij onverbiddelijk. Dan wordt zijn blik strak en zegt hij: luister, dat kan zo niet.”

Kruis hockeyde bij Dordrecht en Push in Breda, voordat hij zich op het trainersvak stortte. Hij trainde onder anderen de mannen van Push en HDM in Den Haag, totdat hij in 2000 terugkeerde naar Brabant. Hoewel hij was gewaarschuwd voor een wespennest bleef Kruis acht jaar bij ’s wereld beste clubteam. Met kritische speelsters als Mijntje Donners en Ageeth Boomgaardt had Den Bosch nogal wat trainers versleten. Toen zij Kruis vroegen welke verwachtingen hij had, zei hij volgens de overlevering: „Niet veel. Ik kan in maart gaan skiën, want zo lang houden trainers het hier niet vol.”

Het ijs was gebroken en Kruis ging aan het werk. Dat leidde tot een in Nederland ongeëvenaarde succesreeks. „Hij geloofde in onze kwaliteit, sprak nooit een negatief woord over ons”, zegt oud-international Minke Booij, die hem al die jaren meemaakte. „Herman is een hele optimistische, standvastige man. Hij weet waar hij voor staat en dat maakt hij heel duidelijk.” Als onenigheid uitbrak in de selectie greep Kruis op zijn manier in. „Dan zei hij: ‘niemand gaat boos naar huis’ en zette hij ons bij elkaar om het uit te praten.”

Maar een betweter is hij niet. Directeur Paul Eijgendaal van de Rotonde spreekt Kruis sinds zijn vertrek naar Roosendaal nog bijna dagelijks. „Hij belt bijna elke ochtend, om kwart over acht, als we allebei naar ons werk gaan. Even bijkletsen. Laatst had hij een moeilijk gesprek met een ouder. Dan vraagt hij: hoe zou jij dat aanpakken, jij hebt daar meer verstand van.”

Ook in het hockey schroomt Kruis niet om hulp in te roepen. „Hij is ontzettend veelzijdig”, zegt adjunct-directeur Marijke Fleuren van hockeybond KNHB. „Maar hij weet heel goed wat hij wel en niet kan.” Bestuurslid tophockey Ties Kruize: „Omdat hij weet dat hij een enkel aspect minder goed beheerst, verzamelt hij hele goede mensen om zich heen.” Wat heet: Kruis stelt oud-internationals Taco van den Honert en Jeroen Delmee aan als veldtrainers van zijn nieuwe team.

Dat heeft Kruis gemeen met zijn voorganger Lammers. Terwijl Lammers de nationale ploeg in hoog tempo professionaliseerde, deed Kruis dat in Den Bosch, zegt Booij. „Hij heeft de omslag gemaakt van een hobbyistisch clubteam naar een professionele ploeg. Net als Marc blijft hij kritisch op zichzelf, hij blijft vernieuwen. Acht jaar geleden trainden we drie keer per week, nu minimaal vijf keer, plus fitnesstrainingen. Veel clubs doen dat niet. Is het gek dat Den Bosch de beste is?”

Kruis introduceerde video-analyses, krachttrainingen, een voedingsdeskundige, mentale begeleiding – zaken die de rest van de hockeytop inmiddels ook omarmt. Booij: „Herman wilde niet dat er een kloof onstond tussen de club en het Nederlands elftal. Mede daardoor komen jonge speelsters van Den Bosch snel in het team.”

Kruis blijft docent; zijn innovaties uit het hockey nam hij mee naar zijn andere werkzaamheden, zegt Antoine Kertzman, die afgelopen jaar met hem werkte op het Johan Cruyff College. „Hij deelt zijn kennis met school, met de basketballers van de Giants, maar ook met RBC en NAC. Hij kijkt altijd verder dan wij.”

Ook in het onderwijs viel zijn gedrevenheid op, zegt Kertzman. „Hij heeft ontzettend veel energie. Ik kan me geen moment herinneren dat hij stil zat. Zijn energie straalde af op de rest van het Johan Cruyff College. Iedereen komt nu hartstikke vroeg op school, bijna niemand is voor half vijf weg. Dat is ook wel eens anders geweest.”

Die ijver komt ook Paul Eijgendaal van De Rotonde bekend voor. „Hij kwam vorige maand op zondagavond terug uit Peking. Maandagochtend belde hij om half acht. Hij was op weg naar zijn werk in Roosendaal. Hij zei: ‘Ik word pas bondscoach op 1 september, dus de komende week werk ik nog bij het Johan Cruyff College. Uitrusten van Peking? Dat is voor watjes’, zegt hij dan. Herman is zo plichtsgetrouw dat hij zelfs bleef werken toen zijn zus anderhalf jaar geleden overleed. Hij zal nooit een vrije dag opnemen. Wat hij moest doen, regelde hij na kantoortijd.”

Dat deed hij ook met zijn werk voor allochtonen en sporters met een beperking, die hij niet alleen op school, maar ook bij de sportclubs betrekt. Kruis wil dat sportclubs een afspiegeling zijn van de maatschappij. Eijgendaal: „Hij stimuleert het sporten door allochtonen, omdat het de integratie bevordert, maar ook voor de eigen sociale ontwikkeling.”

Ook binnen de hockeybond ging Kruis aan de slag om Turkse en Marokkaanse meisjes voor het hockey te interesseren. „Daar verdient hij niks mee”, zegt Eijgendaal. „Dat is puur bevlogenheid. Als je hem iets vraagt, doet-ie het. Ik heb Herman tien jaar lang tegen zichzelf moeten beschermen.”

Hij schroomt ook niet om naar een gemeente te stappen om iets voor elkaar te krijgen. Kertzman: „Niet om te klagen. Hij komt met ideeën om het anders te doen. Dat is zijn sociale bewogenheid.”

Maar de harde werker eist die instelling ook van de mensen om hem heen, zegt Eijgendaal. „Profvoetballers vindt hij watjes. Hij heeft zich in Peking vreselijk zitten opwinden over de voetballers van Foppe de Haan, die vet worden betaald, maar niet fit waren. Daar maakt hij zich heel boos over. Hij ziet wat de hockeysters allemaal voor hun sport over hebben.”

Hoewel Kruis wel is omschreven als een autoritaire man, zag Eijgendaal hem ook anders. Toen hij in 2007 de wereldtitel zaalhockey had veroverd organiseerde Eijgendaal op school een huldiging. „Hij komt aan, staan er 375 leerlingen voor hem te zingen. Daar stond dan die grote vent, helemaal ontroerd. Maar hij kan dat verbergen. Hij verbergt bijna al zijn emoties.”