Alonso in Singapore eerste winnaar Grand Prix F1 bij kunstlicht

SINGAPORE. Formule 1-coureur Fernando Alonso heeft gisteren de Grote Prijs van Singapore gewonnen, de eerste race die in het donker onder kunstlicht werd verreden. Het was de eerste seizoenszege voor de Spanjaard. De oud-wereldkampioen was de beste op het hobbelige stratencircuit, waar de safetycar twee keer moest uitrijden. De Duitser Nico Rosberg werd tweede, de Brit Lewis Hamilton derde. Hamilton liep in het WK-klassement uit op zijn concurrent Felipe Massa. De Braziliaan verknalde zijn race door bij een pitstop te vroeg weg te rijden met de benzineslang nog in de bolide.