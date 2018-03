Alonso eerste F1-winnaar bij kunstlicht, Massa blundert

Vanaf de vijftiende plaats bij de startopstelling is de Spaanse coureur Fernando Alonso gisteren in de straten van Singapore naar de overwinning gereden in de eerste Formule 1-race bij kunstlicht. Het was zijn eerste overwinning sinds zijn terugkeer bij het team van Renault. In dienst van de Franse renstal werd hij tweemaal wereldkampioen, in 2005 en 2006.

Vorig jaar streed Alonso bij McLaren-Mercedes ook mee om de wereldtitel, maar met zijn toenmalige teamgenoot Lewis Hamilton eindigde hij met één WK-punt achterstand op de Finse Ferrari-coureur Kimi Raikkonen. In de strijd om de wereldtitel doet de 27-jarige Spanjaard dit jaar niet mee. Na vijftien races bezet hij de zevende plaats in de WK-tussenstand en kan hij zelfs geen kampioen meer worden als hij de resterende drie races (Japan, China, Brazilië) wint.

Intussen heeft titelhouderRaikkonen alleen nog een theoretische kans om zijn titel te prolongeren. Voor de vierde achtereenvolgende keer haalde hij met zijn Ferrari de finish niet. Vier ronden voor het einde van de eerste Grote Prijs van Singapore slaagde hij er niet in om zijn Ferrari op de baan te houden en eindigde zijn race in de muur. Hamilton bouwde zijn voorsprong als leider in de WK-stand uit dankzij een derde plaats, achter winnaar Alonso en de Duitse nummer twee Nico Rosberg, uit het team van Williams.

Tot gisteren had Hamilton slechts 1 WK-punt meer dan zijn grootste rivaal Felipe Massa, maar de Braziliaan beleefde gisteren een rampzalige race, die voor hem zonder punten eindigde. Hamilton heeft nu 7 punten meer dan Massa, wiens race werd verprutst door een serieus probleem tijdens zijn eerste pitstop. Hij was van pole position vertrokken en kwam op eenderde van de race ook in leidende positie de pits binnen. Hoewel hij letterlijk groen licht had gekregen om weer te vertrekken, was de brandstofslang nog niet van zijn Ferrari losgekoppeld. Vervolgens sleurde hij de ongeveer vijf meter lange slang mee tot het einde van de pitstraat, waar hij zijn wagen parkeerde totdat hem achterna geholde mecaniciens van zijn team de slang met veel moeite alsnog verwijderden. Massa was intussen kostbare tijd verloren en reed bij terugkeer op de verlichte baan in de achttiende en laatste positie. Een paar ronden later moest Massa als gevolg van zijn gevaarlijke actie van de wedstrijdleiding verplicht door de pitstraat rijden, waardoor zijn achterstand nog groter werd. Hij zou als dertiende over de finish gaan, ver buiten de WK-punten.