Het Nederlands vrouwenelftal heeft zaterdag het cruciale EK-kwalificatieduel tegen België met 3-0 gewonnen. Daarmee is het team verzekerd van een plaats in de play-offs van het EK van 2009. Bondscoach Vera Pauw is tevreden.

Had u van tevoren verwacht dat jullie zouden winnen?

„Eigenlijk in de loop van de week wel. Alle puzzelstukjes vielen op hun plek. Normaal gesproken neem ik alle hoofdpunten en afspraken voor de wedstrijd nog even met de meiden door. Maar dat was nu niet eens nodig. Ik heb hen alleen gevraagd of ze er klaar voor waren. Het antwoord was: ‘Ja, laten we er maar voor gaan.’”

Was Manon Melis met twee doelpunten de uitblinkster?

„Nou dat wil ik niet zeggen. Manon heeft het twee keer geweldig afgemaakt, maar iedereen presteerde optimaal. Ik wil haar niet de uitblinkster noemen want daar doe ik anderen tekort mee. Er blonken veel meer meiden uit.”

Hoe gaat het nu verder?

„Omdat Servië in groep drie onverwacht van Griekenland heeft gewonnen, zijn wij verzekerd van kwalificatie. Slovenië speelt alleen nog tegen Griekenland, dat onderaan staat. Maar de uitslagen tegen de onderste tellen niet mee voor het eindresultaat. Daardoor kan Slovenië ons niet meer inhalen. Een ingewikkeld verhaal, maar we hebben ons in ieder geval geplaatst voor de play-offs. In onze poule gaan we ervan uit dat koploper Duitsland zijn sportieve plicht vervult. Als zij winnen van Zwitserland worden we zelfs tweede in de poule.”

Wie wordt dan de tegenstander?

„Waarschijnlijk Rusland of Spanje. Allebei sterke tegenstanders, dus dat wordt hard werken. De play-offwedstrijden worden op 25 en 30 oktober gespeeld.”