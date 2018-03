Akzo schrapt 3.500 banen

Verf- en chemieconcern AkzoNobel gaat wereldwijd 3.500 werknemers ontslaan. Met de bezuinigingsmaatregel wil het bedrijf jaarlijks ruim 100 miljoen euro besparen. De meeste banen zullen verdwijnen bij de afdeling decoratieve verven. Hoeveel banen er in Nederland zullen verdwijnen is nog niet bekend. De maatregelen van het concern werden vanochtend bekendgemaakt op een analistenbijeenkomst in Londen.

Door de onzekerheid op de financiële markten schort AkzoNobel ook de inkoop van eigen aandelen op. Sinds 2007 heeft het concern voor 3 miljard eigen aandelen gekocht. De komende tijd zou het voor nog eens 1,6 miljard euro eigen aandelen kopen, maar dit is nu uitgesteld omdat AkzoNobel in de komende acht maanden nog 1,8 miljard aan schulden moet herfinancieren. Volgens AkzoNobel-topman Hans Wijers slagen in de huidige economische situatie van „minder groei” alleen de „meest efficiënte” ondernemingen. Daarom neemt het concern deze „rigoureuze” maatregelen om de kosten te verlagen.

Tweederde van de te schrappen banen verdwijnt als gevolg van de overname van ICI door AkzoNobel. De Britse concurrent werd in 2007 gekocht voor bijna 12 miljard euro. De overname moest een kostenvoordeel van 280 miljoen euro opleveren. AkzoNobel wil dat de integratie van ICI eind 2010 afgerond is.

Wijers was voorzichtig optimistisch over de groei in opkomende markten, zoals China en India. Daar groeit de omzet nog wel, verwacht hij. Bij decoratieve verven kwam vorig jaar een kwart van de omzet uit de opkomende markten, dit jaar moet dat 35 procent zijn. Volgens Wijers is AkzoNobel voor bijna 75 procent actief op markten met een „lage tot zeer lage” conjunctuurgevoeligheid. AkzoNobel heeft wel last van de hoge grondstofprijzen. Wijers sprak zelfs van een „tsunami aan prijsverhogingen”. Ook heeft het bedrijf last van de ingezakte huizenmarkt in de VS. Doordat daar minder wordt gebouwd, wordt er ook minder verf verkocht.

Op de beurs ging het aandeel AkzoNobel vanochtend fors onderuit. Rond het middaguur stond de koers op 31,50 euro, een verlies van ruim 11 procent. De AEX-index stond rond het middaguur op een verlies van 4 procent.