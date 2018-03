Akkoord reddingsplan VS is nabij

Delegaties van Democraten, Republikeinen en de regering-Bush hebben gisteren op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over een noodfonds van 700 miljard dollar om de financiële sector overeind te houden.

Het stond gisteren niet vast of er in het Congres voldoende steun is voor het reddingsplan. De verwachting was dat het Huis van Afgevaardigden en de Senaat op zijn vroegst vandaag aan stemmingen toekomen.

De beraadslagingen over het fonds – de grootste overheidsinterventie ooit in de Verenigde Staten – verlopen tot nu toe grillig. Volgens opiniepeilingen wijst een meerderheid van de bevolking het fonds af. De regering-Bush, presidentskandidaten John McCain en Barack Obama en Democraten in het Congres steunen het idee van een fonds. Maar Republikeinen in het Huis aarzelen.

De Democraten, de meerderheidspartij, stellen als voorwaarde dat een substantiële groep Republikeinen het fonds steunt omdat zij niet bereid zijn alleen verantwoordelijkheid te nemen voor een impopulaire maatregel die, zeggen zij, het gevolg is van jarenlang Republikeins falen. Roy Blunt, die de Republikeinse partij vertegenwoordigde bij het gisteren gesloten raamakkoord, zei dat hij nog steeds niet kan garanderen dat zijn partijgenoten dit akkoord wel steunen.

Toch lijken de kansen van het laatste voorstel beter dan dat van vorige week. McCain en Obama steunen het, hoewel zij een kleine mogelijkheid openlaten dat ze tegen stemmen. Ook conservatieve Republikeinen in het Huis die zich vorige week tegen het fonds keerden, laten nu doorschemeren dat zij inzien dat de VS op een economische catastrofe afstevent als het fonds niet wordt gevormd.

Het raamakkoord wijkt af van het plan van minister van Financiën Paulson. De 700 miljard wordt in fases beschikbaar gesteld. Op verzoek van Republikeinen is de mogelijkheid ingebouwd dat niet de overheid, maar bedrijven verliezen opkopen, en de overheid alleen optreedt als verzekeraar van deze risico’s. Er komt toezicht van het Congres. Het salaris van bankdirecteuren die van het fonds profiteren wordt aan banden gelegd. Er is een regeling getroffen waarbij de belastingbetaler meeprofiteert van eventueel gestegen beurskoersen als gevolg van het reddingsplan.

