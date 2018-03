Aftrap revolutie in Ecuador

In Ecuador is gisteren het startschot gegeven voor een vergaande socialistische revolutie, in navolging van Venezuela en Bolivia. Een meerderheid van de stemgerechtigde bevolking (bijna tien miljoen) heeft ‘ja’ gezegd tegen een nieuwe grondwet, die de deur openzet voor ingrijpende veranderingen in de economie en de president meer macht geeft.

„Vandaag heeft Ecuador gekozen voor een nieuwe natie, de oude structuren zijn verslagen”, zei een enthousiaste president Rafael Correa gisteravond, nadat bekend was geworden dat een hij „historische overwinning” had geboekt. Tijdens het bestaan van de republiek Ecuador is de grondwet overigens gemiddeld een keer per tien jaar vernieuwd: dit is de twintigste. In het olie-exporterende land wonen ongeveer veertien miljoen mensen, van wie er bijna 40 procent onder de armoedegrens leven.

Met het aanvaarden van de nieuwe grondwet is Correa’s eigen positie in een klap fors verstevigd. Zijn ambtstermijn van vier jaar – hij is aan de macht sinds begin 2007– kan op basis van de constitutie straks via verkiezingen twee keer worden verlengd. Hij kan tevens naar eigen goeddunken het parlement ontbinden en verkiezingen uitschrijven.

De president van Ecuador krijgt straks ook het laatste woord over het monetaire beleid van de centrale bank van het land. Die verliest daarmee zijn onafhankelijkheid. Opmerkelijk is verder dat op basis van het plebisciet homoseksuele stellen zich in het katholieke land, waar abortus verboden is, in de toekomst als partners mogen registeren.

De voormalige hoogleraar economie Correa werd eind 2006 gekozen tot president. Daarmee sloot Ecuador vooralsnog een turbulente politieke periode van tien jaar af, waarbij het doek viel voor drie presidenten, mede als gevolg van straatprotesten. En een jaar geleden won de 45-jarige Correa met overtuiging de verkiezing voor een grondwetgevende assemblee. Na maanden van vergaderen en het opstellen van wetsontwerpen mochten de Ecuadoranen zich dus gisteren uitspreken over de nieuwe grondwet.

Zijn populariteit dankt Correa vooral aan zijn beloftes te breken met de gevestigde orde in het land, mede door de invloed van de grootgrondbezitters en zakenelite te beperken, en de welvaart beter te zullen verdelen.

Correa wil straks vooral geld vrijmaken voor onderwijs en gezondheidszorg. Om dat te realiseren, streeft de Ecuadoriaanse regering naar meer controle over essentiële delen van de economie. Op basis van de nieuwe grondwet krijgt de overheid een grotere zeggenschap in onder andere de telecommunicatie, mijn-, olie- en gas- en agrarische sector. Of deze toegenomen controle straks leidt tot nationalisatieprogramma’s, zoals in Venezuela of Bolivia, is nog onduidelijk.

Zijn critici noemen Correa graag in een adem met Chávez, een vergelijking die de voormalige econoom niet prettig vindt, al was het maar omdat de Venezolaanse leider een militair is. En hoewel de nieuwe grondwet ook militaire bases van buitenlandse mogendheden (lees: de Verenigde Staten) verbiedt, houdt de in Amerika opgeleide Correa zich verre van de anti-Amerikaanse retoriek van zijn collega in Caracas.

Maar net als in Bolivia, waar ook een nieuwe grondwet op de rol staat, loopt Ecuador volgens politieke analisten de kans dieper verdeeld te raken tussen aanhangers van Correa en de oppositie. In de rijke havenstad Guayaquil bijvoorbeeld, waar veel geld wordt verdiend, wordt Correa afgeschilderd als een communist, een vijand van het private ondernemerschap.

Volgens de oppositie krijgt Correa bijvoorbeeld ook het recht om in te grijpen in de prijzen in het land, een controlemechanisme dat Chávez eveneens heeft. „Je moet er mee rekening houden”, zo waarschuwde de Ecuadoraanse politiek analist Lucio Palacio onlangs nog in de media, „dat de verhoudingen in Ecuador na het referendum wel eens op scherp kunnen komen te staan.”