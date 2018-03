Afghaans symbool voor vrouwenrechten gedood

De belangrijkste vrouwelijke politieagent van Afghanistan, Malalai Kakar, is gisteren doodgeschoten in de zuidelijke stad Kandahar. Kakar leidde de bestrijding van misdaden tegen vrouwen in het uiterst conservatieve Kandahar en was de eerste vrouwelijke agent die na de val van het Talibaan-regime in 2001 haar werk hervatte. De Talibaan hebben de aanslag opgeëist.

Twee gewapende mannen op een motorfiets schoten Kakar (45) in het hoofd toen zij wilde vertrekken naar haar werk. Haar achttienjarige zoon, die haar auto bestuurde, is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Kakar was een van de meest prominente vrouwen van Afghanistan, omdat zij zich staande hield in haar gevaarlijke baan. In 1982 kwam Kakar bij de politie, in navolging van haar vader en broers. Tijdens het Talibaan-regime was buitenshuis werken voor vrouwen verboden. Kakars werk bestond vooral uit het onderzoeken van moorden, diefstallen en de bestrijding van drugs- en wapensmokkel. In de loop der jaren overleefde Kakar meerdere aanslagen op haar leven. Eenmaal doodde ze drie aanvallers in een vuurgevecht.

President Hamid Karzai en de Europese Unie hebben de aanslag veroordeeld. „De Talibaan hebben haar als doelwit uitgekozen, omdat ze een symbool was voor de rechten en waardigheid van vrouwen en voor de stichting van een rechtsstaat in Afghanistan”, verklaarde EU-voorzitter Frankrijk.

Het hoofd van de politie in Kandahar, generaal Matiullah Qati, vreest dat Kakars dood andere vrouwen zal afschrikken om bij de politie te gaan. Onder de 80.000 agenten in Afghanistan zijn nu ongeveer zevenhonderd vrouwen. In juni werd voor het eerst sinds de val van de Talibaan een agente vermoord, in de westelijke provincie Herat. In de eerste helft van dit jaar zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zevenhonderd agenten omgekomen, vooral bij zelfmoordaanslagen en bermbommen.

Gisteren kwamen drie andere agenten om in de provincie Kandahar, bij een zelfmoordaanslag op politievoertuigen in Spin Boldak, aan de Pakistaanse grens. Ook drie burgers werden gedood. ’s Avonds probeerden gewapende mannen in Kandahar-stad een hoge bestuurder uit de provincie Zabul dood te schieten. In het vuurgevecht kwamen vier van zijn lijfwachten om.

De Afghaanse krijgsheer Gulbuddin Hekmatyar heeft in een videoboodschap die is afgeleverd bij het Afghaanse persbureau Pahjwok de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval op een Frans konvooi bij Kabul, waarbij vorige maand tien Franse militairen omkwamen. (AP, Reuters, AFP, BBC)