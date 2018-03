Afgevaardigden VS voor kerndeal India

Washington, 29 sept. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zaterdag met 298 tegen 117 stemmen goedkeuring gegeven aan het nucleaire akkoord met India. Volgens de overeenkomst gaan de VS nucleaire technologie leveren voor een kernenergieprogramma. Het akkoord is controversieel omdat kernmacht India niet deelneemt aan het Non-Proliferatieverdrag. Vermoedelijk stemt de Senaat deze week over het plan.