Aanslagen treffen Syrië en Libanon

Een moslimextremist is verantwoordelijk voor een zelfmoordaanslag die zaterdag zeventien mensen het leven heeft gekost in Syrië. Dat heeft het staatspersbureau SANA vandaag gemeld.

In Tripoli, in het noorden van het buurland Libanon, werden vandaag vijf Libanese militairen gedood bij een aanslag op hun bus. Een soortgelijke aanslag in Tripoli in augustus, waarbij vijftien militairen de dood vonden, is in verband gebracht met sunnitische moslimextremisten. De Syrische president Bashir al-Assad heeft eerder deze maand gewaarschuwd voor de extremisten die in Tripoli en omgeving opereren. De afgelopen dagen heeft Syrië juist zijn troepen langs de grens versterkt.

Bij de aanslag in Syrië, in de buurt van een complex van een staatsveiligheidsdienst in Damascus, werd onder anderen een brigade-generaal gedood. De aanslag volgde op de moorden op Hezbollahcommandant Imad Mughniyeh in februari in Damascus, waarover wel is gespeculeerd dat Israël er de hand in had, en op generaal Mohamed Sleiman in augustus. Generaal Sleiman was volgens Arabische media de verbindingsman tussen het regime in Damascus en de Libanese beweging Hezbollah. Zelfmoordaanslagen zijn echter zeer zeldzaam in Syrië.

SANA meldde vandaag dat de dader van deze aanslag was verbonden aan een moslimextremistische groep waarvan al eerder leden waren opgepakt, maar noemde geen naam. De auto die hij tot ontploffing had gebracht, was vrijdag ingevoerd uit een eveneens niet-genoemd buurland. Behalve Libanon grenzen Turkije, Irak en Jordanië aan Syrië evenals Israël.

Assad beschuldigde eerder deze maand buitenlandse regeringen ervan de extremisten in Tripoli te steunen. Die beschuldiging was volgens waarnemers gericht tegen Saoedi-Arabië, dat zeer kille relaties met Syrië onderhoudt.

Libanon heeft een toenemend probleem met Al-Qaeda-achtige extremisten, die bases hebben in Palestijnse vluchtelingenkampen. Vorig jaar had het Libanese leger weken nodig om zo’n groep te verdrijven uit het kamp Nahr-al-Bared bij Tripoli. (Reuters, AFP, AP)