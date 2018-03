Aanslag op huis uitgever om boek Aïsha

Drie mannen zijn dit weekeinde gearresteerd in Londen na brandstichting bij de uitgever van een omstreden roman over de profeet Mohammed en zijn vrouw Aïsha. Het drietal werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden op verdenking van terrorisme, zo maakte Scotland Yard naderhand bekend.

De politie, die naar eigen zeggen vooraf over inlichtingen beschikte dat er een aanslag op komst was, arresteerde de mannen op heterdaad nadat ze met een Molotovcocktail brand hadden gesticht bij het huis van uitgever Martin Rynja (44) in de Noord-Londense wijk Islington. Het adres fungeert tevens als kantoor voor Rynja’s uitgeverij Gibson Square. De uit Nederland afkomstige uitgever is door de politie op een veilig adres ondergebracht.

Gibson Square, nam de rechten op de roman ‘The Jewel of Medina’ van de Amerikaanse schrijfster Sherry Jones over nadat de meer gerenommeerde uitgeverij Random House afgelopen zomer op het laatste moment besloten had van publicatie af te zien. De uitgeverij vreesde moeilijkheden met verontwaardigde moslims.

In de roman wordt onder meer de liefdesrelatie tussen Mohammed en Aïsha, volgens de overlevering de favoriete vrouw van de profeet, behandeld. Veel moslims achten het ontoelaatbaar om over dit onderwerp in romanvorm te publiceren. De zaak doet sterk denken aan de roman De Duivelsverzen van Salman Rushdie uit 1988. Ook hij ging, tot woede van miljoenen moslims, in op de profeet en zijn vrouwen. De Iraanse geestelijke leider ayatollah Khomeiny kondigde een fatwa af tegen de schrijver, waarin hij moslims aanspoorde Rushdie te vermoorden.

Rushdie hekelde afgelopen zomer het besluit van Random House om de roman niet te publiceren. „Dit is censuur uit angst en het vormt een heel slecht precedent.” Om diezelfde reden besloot Rynja juist om de roman wel te publiceren. „Als een goede en vaardig geschreven roman, die licht werpt op een prachtig onderwerp waarover we in het Westen te weinig weten maar waarin we echt zijn geïnteresseerd, niet kan worden gepubliceerd, zou dat echt betekenen dat de klok is teruggezet naar donkere tijden”, verklaarde hij.