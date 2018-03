Aanslag met autobom in Syrië: 17 doden

Damascus.In de Syrische hoofdstad Damascus zijn zaterdag zeventien doden en veertiengewonden gevallen bij een bomaanslag. Een krachtige autobom explodeerde op de weg naar de belangrijkste luchthaven van de stad. Volgens de Syrische staatstelevisie zaten er 220 kilo explosieven in de auto, waarmee het een van de grootste bomexplosies is in Damascus sinds de aanslagen van islamitische militanten begin jaren tachtig. De Syrische minister van Binnenlandse Zaken zei dat het om een terroristische aanslag ging. De bom ging af op een drukkruispunt die leidt naar de Sit Zeinabtempel, een shi`itischheiligdom. De aanslag is nog niet opgeëist. Het was de derde grote aanslag dit jaar in Syrië.De Syrische autoriteiten zeggen dat de aanslagen buiten Syrië zijn gepland, maar noemden geen namen. President Assad waarschuwde recentelijk dat ”extremistische krachten” opereren in het noorden van buurland Libanon en heeft duizenden militairen naar de grens gestuurd.