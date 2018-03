Kamp Jezus

Wunderbaum is op tournee met hun eerste grotezaalvoorstelling Kamp Jezus. Als ‘ietsisten’ zijn de spelers op zoek naar een invulling van een spirituele leegte in hun bestaan. Ze gebruiken katholieke vormen en geven daar een eigen draai aan. Een actrice laat zich topless kruisigen. Een ander doet een openhartig gebed: „God, ik schaam mij. Ik heb mij voor u uitgekleed. Ik heb mijn geslacht naar u gericht in de hoop dat u zou kijken en ik wist dat u keek.” Met Matijs Jansen, Maartje Remmers, Wine Dierickx, Walter Bart, e.a.