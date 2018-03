2 literair

Komrij & Breukers

Utrecht: Café Van Wegen. Aanvang: 20.00u. Toegang gratis. www.slau.nl

Romancier, bloemlezer, dichter, columnist en toneelschrijver Gerrit Komrij, die al sinds 1984 in Portugal woont, is vanavond te gast bij het literair café van de SLAU: Woorden bij Van Wegen. In het voorprogramma vertelt dichter en bloemlezer Chrétien Breukers over zijn nieuwe poëziebundel Tongebreek & Niemendal die half september verscheen. Ingmar Heytze interviewt Breukers. Schrijver en recensent Gert Jan de Vries interviewt Komrij. Na de pauze leidt Heytze een tweegesprek tussen Komrij en Breukers over bloemlezen.