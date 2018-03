Wuivend Graan

De komedie Wuivend Graan van Wim T. Schippers is nauwelijks een toneelstuk te noemen; ze heeft de vorm van een vervaarlijk slingerende lezing over ethiek, die ook nog eens doorlopend wordt onderbroken door boze vrouwen in het publiek. Schippers en regisseur Titus Tiel Groenestege bieden een enerverende avond met veel verbale humor, subversieve meligheid en aangename slapstick. Kees Hulst speelt zo geestig een bemoeizieke moderator, dat hij de hele voorstelling optilt en meesleept. Er zijn nog kaarten voor de 3e en 4e rang.