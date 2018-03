Test: HTC Touch Pro en Sony Ericsson Xperia X1

Een test van de HTC Touch Pro en de Sony Ericsson Xperia X1, twee nieuwe smartphones met een uitschuifbaar toetsenbord en aanraakbesturing. Ze werken allebei op Windows Mobile 6.1.

Vermoedelijk zit Apple al weer te knutselen aan de opvolger van de iPhone, want de concurrentie van andere smartphones met touchscreen wordt snel beter. HTC en Sony Ericsson introduceren kort na elkaar twee toestellen met een volledig toetsenbord die volwaardig internet, email en allerlei multimediafuncties bieden op een groot, aanraakgevoelig scherm.



De Touch Pro en de Xperia werken beiden op Windows Mobile 6.1. Als het gaat om mobiele besturingssystemen was Microsoft nooit het mooiste meisje van de klas: het zit met al z’n Windows-erfenissen gecompliceerd in elkaar. Gelukkig is de interface inmiddels goed te verbouwen, en dat is wat Sony Ericsson en HTC dan ook gedaan hebben. Ze gebruiken daarvoor een extra schil over het OS heen. Dat doet denken aan Stardock WindowBlinds, de hulpsoftware waarmee je je bureaublad van Windows pimpt met alternatieve layout, snelkoppelingen en gadgets/widgets.

Sony Ericsson Xperia X1

Voor Sony Ericsson is de Xperia X1 het eerste toestel met Windows Mobile - tot voor kort draaiden de smartphones uit de P-serie op UIQ, een Symbian-variant. De Xperia heeft nog steeds een afwijkende look & feel: door softwarematige panels kun je het openingsvenster van de telefoon naar believen aanpassen. Vergelijk het maar met een ander dashboard voor je auto. Met een druk op de aparte Panels-knop verander je de telefoon in een radio, een zoekscherm of een Today-scherm à la Outlook. De multimediabrowser (bladeren door foto’s en video’s) lijkt sprekend op de menu’s van de PSP en PlayStation 3. De panels kunnen (door ontwikkelaars) ook zelf ontworpen worden.

De browser is - net als bij de HTC Touch Pro - Opera Mobile 9.5. Die is beter dan de standaard Internet Explorer en qua functionaliteit te vergelijken met Safari op de iPhone. De Xperia X1 heeft behalve een touchscreen nog een extra ‘glijvlak’ die als een scrollknop werkt. Een optische joystick noemt Sony Ericsson het. Dat werkt prettig; een beetje te vergelijken met Apple’s clickwheel dat al reageert bij een zeer lichte aanraking.

Een ander ergonomisch trucje is het toetsenbord, dat een beetje schuin uit het toestel komt gegleden, zodat de kijkhoek beter is. Het toetsenbord is niet ideaal: de knopjes zijn eigenlijk te plat en voor cijfers moet je een extra knopje ingedrukt houden. Voor navigeren moet je de optische joystick gebruiken, bovenop het toestel.

Het scherm is met 800 x 480 pixels haarscherp en prettig om op te internetten. De touchscreen besturing voelt bovendien wat zekerder dan bij de HTC Touch Pro. De Xperia heeft een zware accu van 1500 mAh en weegt 158 gram. De camera, met een 3,2 megapixel beeldchip, is te vergelijken met die van de HTC Touch Pro. De Sony Ericsson Experia X1 heeft geen wel een ingebouwde gps-ontvanger.

Terzijde: bij het testtoestel was de 3G verbinding met Vodafone niet goed te configureren. De oorzaak was niet te vinden. Bekijk hier de volledige specificaties van de Xperia X1.

HTC Touch Pro

De HTC Touch Pro (T7272) lijkt een HTC Touch 3D Diamond met uitschuifbaar toetsenbord. Maar er is meer veranderd. Zo is het standaard flashgeheugen geen 4 GB, maar slechts 512 MB. Uitbreiden kan door middel van een geheugenkaartje. De Touch Pro oogt behoorlijk vierkant en plomp: 165 gram maakt het een wat log toestel met een zware 1340 mAh batterij. Ter vergelijking, de Diamond weegt 110 gram.

HTC verbergt de Windows-interface met een menu-structuur die TouchFLO 3D is gedoopt. TouchFLO 3D vergt door alle visuele toeters en bellen behoorlijk wat rekensnelheid, maar het lijkt erop alsof firmware-updates de bedieningssnelheid en opstartduur ten goede gekomen zijn. Het scherm (640×480 pixels) reageert vlotter dan bij vorige HTC-tests. Houd er wel rekening mee dat veel programma’s op de achtergrond de boel alsnog kunnen vertragen of bijna bevriezen.

Het toetsenbord komt met een gezond rateltje naar buiten schuiven. De toetsen zitten dichter op elkaar dan bij de Sony Ericsson Xperia X1, maar daar staat tegenover dat er wel aparte toetsen voor cijfers zijn.

Handig: inzoomen in de browser of bij Google Maps kan niet alleen met een tik op het scherm, maar ook met de scrollknop.

Al met al is de Touch Pro een uitermate compleet toestel, met een paar kleine missers: geen mini-jack voor de koptelefoon en geen directe knop om het cameragedeelte te activeren. En het is even wennen dat de stylus rechtsonder het toestel geschoven is, waar de Xperia het aanraakstokje juist linksboven heeft geplaatst.

Bekijk hier de volledige specificaties van de HTC Touch Pro.

Conclusie



Twee smartphones met Windows Mobile, welke gaat het worden? Beiden werken perfect samen met Outlook, beiden hebben een groot scherm, snel internet, wifi-ondersteuning en een toetsenbord om veel te kunnen mailen en sms’en.

De Sony Ericsson Xperia X1 (adviesprijs ruim 700 euro) heeft een handige optische joystick en een iets groter scherm. De intuïtieve Panels zijn slim gevonden en het toestel oogt iets chiquer dan de HTC Touch Pro, omdat het minder dik is en net een fractie lichter. Het zilverkleurige toetsenbord is wat lastiger te bedienen dan de HTC Touch Pro, die op zijn beurt 570 euro kost.

NB: binnenkort een video met een vergelijking van deze twee toestellen met de iPhone 3G en de Nokia N96.

Misschien ook nog een optie: de HTC Touch HD met 3,8 inch scherm, die het in deze Duitstalige vergelijking tegen de iPhone opneemt.