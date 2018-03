Zwitser vliegt over Nauw van Calais Dover, 27 sept. De Zwitserse avonturier Yves Rossy (49) bekroonde gisteren een vijfjarige voorbereiding met een vlucht van zo’n tien minuten over het Nauw van Calais. De piloot van luchtvaartmaatschappij Swiss International sprong op een hoogte van 2.400 meter boven Frankrijk uit een vliegtuig in een vuurwerend pak dat was voorzien van een lichtgewicht vleugel en vier straalmotoren. Na een vrije val opende hij zijn ruim 2 meter lange en 55 kilo zware vleugel, waarna hij de oversteek van zo’n 35 kilometer voltooide met snelheden tot 200 kilometer per uur. Boven Engeland opende hij een parachute en landde in een veld op de kliffen bij Dover. Rossy kopieerde de route van de Franse luchtvaartpionier Louis Bleriot, die in 1909 stuntte met een vliegtuigje. „Ik voelde me als een vogel”, zei Rossy na afloop van zijn oversteek boven een van ’s werelds drukste vaarroutes. Foto AFP Swiss adventurer Yves Rossy deploys his parachutes as he approaches Dover on September 26, 2008, having successfully flown across the English Channel. Rossy flew into the history books by successfully crossing from France to Britain on only a jet-powered wing, describing afterwards how he felt "like a bird" over the English Channel. Yves Rossy, 49, touched down in a field on top of the white cliffs of Dover after completing the 35-kilometre (22-mile) journey over one of the world's busiest shipping lanes. AFP PHOTO/National Geographic Channel and Jetman Live/HO/MICHEL SETBOUN ---RESTRICTED TO EDITORIAL USE -- NO SALES -- NO ARCHIVES---

AFP