Zorgbelasting wordt `stiekem` hoger

Volgens Leo Stevens ”confronteert de premieheffing zorgverzekering ons met een verbijsterende complexiteit” (NRC Handelsblad, 20 september). Dat is misschien de reden dat in de pers weinig of geen aandacht is besteed aan het feit dat de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering dit jaar `stiekem` met maar liefst ca. 15 procentis gestegen ten opzichte van 2007. Gaat deze belasting in 2009 weer geruisloos met 15 procent omhoog?