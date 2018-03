Zand over een oude vete

Tijdens het toernooi in Bilbao kwam Silvio Danailov, de manager van Veselin Topalov, nog eens terug op de match om het wereldkampioenschap van 2006 in Elista. Het is de match die berucht is geworden door het schandaal dat ‘toiletgate’ werd genoemd.

In een interview met de Russische krant Sport Express zei Danailov: „Om terug te komen op die match, ik kan zeggen dat er geen partijen waren die absoluut gelijk of ongelijk hadden. Een match om het wereldkampioenschap is een oorlog. Veel adrenaline. En we waren allemaal slachtoffer van onze emoties. Ik vind dat we de oude fouten moeten vergeten en voor het welzijn van het schaken moeten werken.”

Iedereen een beetje goed en een beetje fout, dat klinkt wijs en mild, maar in feite is het onzin. Danailov en zijn makkers beschuldigden Vladimir Kramnik tijdens die match van vals spel doordat hij een computer zou raadplegen tijdens de partijen. Als daar ook maar iets van waar zou zijn, zou Kramnik niet een beetje fout zitten, maar totaal fout. En als er niets van waar was, wat Danailov nu lijkt toe te geven, dan was zijn eigen gedrag schandalig.

Danailov werkt aan de toekomst. Hij probeert zand te gooien over een oud schandaal, omdat zijn pupil Topalov misschien volgend jaar weer tegen Kramnik om het wereldkampioenschap moet spelen.

Over een paar weken begint in Bonn de match waarin Anand zijn titel verdedigt tegen Kramnik. Eind november moet in de Oekraïense stad Lviv de match tussen Topalov en Gata Kamsky beginnen en volgend jaar spelen de winnaars van Bonn en van Lviv tegen elkaar om het wereldkampioenschap.

Als de resultaten in Bilbao een maatstaf zijn voor de vorm van de spelers, dan zouden die winnaars Kramnik en Topalov kunnen zijn. Anand werd laatste in Bilbao, iets dat een wereldkampioen niet vaak zal zijn overkomen. Topalov was daar een indrukwekkende toernooiwinnaar. Als je de traditionele telling toepast en niet het voetbalsysteem dat in Bilbao gold, bleef hij anderhalve punt voor op Aronian, Ivantsjoek en Carlsen, die de tweede plaats deelden.

Als over een paar dagen de internationale ratinglijst uitkomt, zal Topalov ook daar op de eerste plaats staan. Hij had een tijdje een dipje, maar is weer helemaal terug.

Topalov – Carlsen, Bilbao 8ste ronde

1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 g6 6. Le3 Lg7 7. f3 Pc6 8. Dd2 0-0 9. Lc4 Ld7 10. 0-0-0 Tc8 11. Lb3 Pe5 12. Kb1 a6 Carlsens patent. 13. h4 h5 14. g4 hxg4 15. h5 Pxh5 16. Tdg1 Tc5 Een nieuwe zet. In Anand-Carlsen, Mainz 2008, deed hij 16...Da5 en na 17. Lxh6 Txc3? (hij had 17...Lf6 moeten doen) 18. Lxg7 Kxg7 19. Txh5 verloor hij snel. 17. Lh6 Kh7 18. Lxg7 Kxg7 19. f4 Met zwarts toren op c5 is 19. Txh5 zwak, want na 19...gxh5 20. Dg5+ Pg6 21. Pf5+ Lxf5 22. exf5 e6 krijgt zwart een goed eindspel. 21...Pc4 20. Lxc4 Txc4 21. f5 e5 Tot nu toe speelde Carlsen heel snel, dus waarschijnlijk was dit nog voorbereid. 22. Pde2 Th8 23. b3 Tc6 Dit is verkeerd. 23...Tc8 was nodig. Daarna leidt 24. Dxd6 Lc6 25. Dxe5+ Df6 tot ongeveer gelijk spel en na 24. Txg4 Pf6 25. Tgg1 kan zwart zich met 25...De7 goed verdedigen. 24. Txg4 Pf6 25. Tgg1 Opgelet! 25. Tgh4 zou alles bederven wegens 25...Pxe4 26. Pxe4 Txh4 27. f6+ Dxf6 met groot voordeel voor zwart. 25...Txh1 26. Txh1 Pg4 27. Pg3 Kg8 28. Pd5 Tc5 Om niet mat te gaan moet hij met Txd5 de kwaliteit kunnen offeren. 29. Pe3 Topalov geeft altijd liever kwaliteiten dan dat hij ze neemt. Hij gebruikt zijn paard om een belangrijke verdediger te elimineren. 29...Pxe3 30. Dxe3 Df6 31. Dh6 Dg7 32. Dg5 f6 33. Dd2 Tc6 34. Kb2 Waarschijnlijk in tijdnood doet hij een kalme zet zonder veel betekenis. Hij had zijn aanval snel kunnen afronden met 34. Da5. 34...gxf5 35. Da5 Iets minder sterk dan op de vorige zet, maar nog goed genoeg. 35...De7 36. Dd5+ Le6 37. Dd1 Dg7 38. exf5 Lf7 39. Pe4 Kf8 40. Pxd6 Ke7 Carlsen had nog maar een paar seconden. Iets beter was 40...Lg8, maar na simpel 41. Pe4 zou wit ook dan gewonnen staan. 41. Pxb7 Dg8

Hier moet Topalov al zo zeker van zijn zaak zijn geweest dat hij niet meer naar de beste zet zocht. 42. Th7 was een mooie afmaker geweest, bijvoorbeeld 42...Txc2 (al het andere is ook hopeloos) 43. Dxc2 Dxh7 44. Dc5+ met snelle winst. 42. Dd2 Tb6 43. Td1 Dc8 44. Pd6 Dd7 45. Pxf7 Zo gaat het ook. Wit wikkelt af naar een makkelijk gewonnen toreneindspel. 45...Dxd2 46. Txd2 Kxf7 47. c4 Ke7 48. Kc3 Zwart geeft op.