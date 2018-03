Zaal van Doelen krijgt renovatie

De Grote Zaal van De Doelen in Rotterdam wordt volgend jaar gerenoveerd, waardoor er vijf maanden lang – van begin april tot half september – geen concerten zijn. Concerten in de Jurriaanse Zaal en evenementen in de Willem Burgerzaal gaan gewoon door, andere concerten worden gegeven in de Laurenskerk. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest speelt in die periode bij de Nederlandse Opera en gaat op tournee. Het Gergjev Festival, dat al eind augustus begint, vindt plaats op andere locaties, zoals de Veerhaven en het Nieuwe Luxor.

De Grote Zaal van De Doelen, die in 1966 werd geopend, krijgt voor het eerst nieuwe stoelen. De achterwand wordt om akoestische redenen deels naar voren gezet, waardoor een aantal stoelen vervalt. In de loges komen er stoelen bij. Netto verdwijnen 70 stoelen, de zitcapaciteit komt op 2190.

Ook komt er een nieuwe installatie voor luchtverversing. Daarbij komt de gekoelde lucht voortaan uit de vloer en niet langer uit het plafond. Het huidige plafond wordt deels vernieuwd en krijgt door het verdwijnen van de luchtgaten een rustiger karakter.

De verlichting van de Grote Zaal wordt op tal van punten veranderd en verbeterd, zodat er meer variatie in sfeer en theatrale effecten mogelijk worden. Boven het podium komt een zwevend extra plafond te hangen. Daarin wordt een groot deel van de verlichting verwerkt en de visueel storende technische installaties die nu nog aan het plafond hangen. De luidsprekers worden voortaan boven dat nieuwe plafond opgehesen als ze niet worden gebruikt.

Het nieuwe zwevende en transparante plafond – een meter dik en aan de randen in het niets verdwijnend – moet ook de akoestiek op het podium verbeteren, zodat de musici elkaar beter kunnen horen. Vroeger hingen daartoe boven het podium klankkaatsers, die lang geleden zijn weggehaald.

De exacte kosten van de renovatie, waarvoor een bedrag van 20 miljoen euro is genoemd, zijn onduidelijk zolang er geen contract is met een aannemer. De verzelfstandigde Doelen moet zelf vijf miljoen opbrengen. Vier miljoen zijn al toegezegd door sponsors, fondsen, de Bankgiroloterij, particulieren en stichtingen.