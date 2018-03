Zondag treedt een kentering op in het weer. Het hogedrukgebied dat voor een langere periode van stabiel nazomerweer heeft gezorgd trekt zich terug naar de oceaan. Een eerste zwakke storing dient zich aan vanuit het noordwesten. Vandaag is het hogedrukgebied nog aan zet. Na een koude start met plaatselijk vorst aan de grond en mist wordt het een mooie herfstdag, met veel zon en een graad of 18. Morgen neemt in de vroege ochtenduren de bewolking al toe gevolgd door regen in het noorden van het land. Het zuiden begint nog met zon, maar ook daar verschijnen bewolking en regen. De wind draait naar een westelijke richting en neemt iets toe. De temperatuur doet een stap terug: 16 tot 18 graden. Maandag is een bewolkte, maar droge dag. De wind neemt verder toe uit een westelijke richting met aan de kust een kracht 4 tot 6. De temperatuur blijft circa 16 graden. Dinsdag volgt de definitieve omslag: een actieve storing bereikt Nederland met veel wind en regen. Aan de kust komt een windkracht 6 à 7 te staan. De temperatuur wordt 14 graden. Ook woensdag en later is het wisselvallig herfstweer met van tijd tot tijd veel wind en regen. Zo laat de herfst zich vanaf begin volgende week van haar andere, wisselvallige kant zien.