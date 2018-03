Zal die Rijkman Groenink zijn bij ABN Amro weggeroofde 30 miljoen in Fortis hebben gestopt of had hij zoveel voorkennis dat hij daar toch maar van heeft afgezien? Ik hoop het eerste en vrees het laatste. Of ik mijn geld al bij de bank heb weggehaald? Nog niet, maar ik ben wel bezig. Net als de rest van Nederland. Wel grappig dat niemand het erg vindt wat er met de wankelbanken Fortis en ABN Amro gebeurt. Topman Verwilst doet verwoede pogingen om de klanten en aandeelhouders gerust te stellen, maar niemand gelooft deze Colijn. Niemand gaat rustig slapen. Daarbij weet iedereen dat deze Verwilst zijn eigen diamanten handdruk en andere platina oprotpremies allang geregeld heeft. Dat maakt die mannen zo ongeloofwaardig. Ongeloofwaardig en sneu.

Grappig dat het oude hoofdkantoor van ABN Amro naast de verzakte wevershuisjes aan de Amsterdamse Vijzelgracht ligt. Ze moeten voor de deur van het oude bankgebouw nog gaan graven, maar het zou wel mooi zijn als het dan kansloos in de Amsterdamse blubber verdwijnt. Liefst op het moment dat Fortis failliet gaat en ABN Amro aan een paar Russen wordt gegeven. U leest het goed: gegeven. Niemand wou het kopen. Voor 1 roebel ging het weg. En dan? Van de Russen gaat het naar Aziaten, die verkopen het derdehands door aan Saoedi’s en uiteindelijk verdampt het merk ergens in Amerika. Daar gooien twee financiële cowboys het op de schroothoop. Of misschien koopt Dirk Scheringa het nog een keer.

Gewoon voor de heb.

Voor de verzakte wevershuisjes zag ik Rita en Kay scharrelen. Ze twijfelden of ze er willen gaan wonen of dat ze er hun partijkantoor van Trots op Nederland willen vestigen. Ik vertelde dat het niet handig van ze was geweest om de nicht Sinke van valsheid te beschuldigen, want dan worden nichten echt vals. Mooie modder stroomt er uit het riooltje. Lekker meurende drab. Eerst het gegeven dat Rita en Kay geen enkel inhoudelijk idee hebben (Rita schijnt het woord file regelmatig met een v te schrijven), toen het verhaal dat Rita nog wel eens een cadeautje van tienduizenden euro’s in haar handtasje stopt en nu het lijstje van haar geldschieters. Grappigste reactie kwam van sponsor Harry Mens die vertelde dat hij er eigenlijk alweer spijt van heeft dat hij ooit vijfentwintig ruggen in haar partijtje heeft gestoken. Typisch Harry. Eerst de mensen iets aanpraten en je er dan openlijk van distantiëren. Palm Invest. Easy Life. Hoe het nu met Rita verder moet?

Dat moet niet verder en gaat ook niet verder. Het wild is op dit moment te aangeschoten om er verder nog op in te hakken. Dus het lijkt me beter als haar partijtje een zachte dood sterft. Niet meer reanimeren is het advies van de geriater. Ik zag haar nog wat hakkelen over het feit of ze in haar linkse jaren wel of niet bij de PSP hoorde. Een oude linkse baard op hiep-hiep-hoerasandalen had nog een vergeeld kaartje in een roestige kaartenbak gevonden. Rita sputterde nog wat tegen, maar je zag de wanhoop in haar ogen. Ik vond haar ronduit zielig.

Zeker net zo zielig als onze Eimert. Niet echt een naam voor een minister van Defensie. Eimert heeft verteld dat hij een gezonde tyfushekel aan de militaire dienst had en dat hij er toentertijd alles aan gedaan heeft om er onderuit te komen. Hij bleef het liefst onder de streng gereformeerde rokken van zijn christelijke moeder. En dat is onze Eimert, net als de overige leden van het huidige kabinet goed gelukt. Inmiddels zijn de hoogste militairen loeilink op de minister en heeft Eimert er spijt van dat hij het gezegd heeft. Dus geen spijt dat hij het toen gedaan heeft, maar dat hij het nu gezegd heeft.

De schat. Het maakt ons land in de toekomst niet angstaanjagender. Ik denk dat er weinig andere legers zijn die bibberen: „Kijk uit, daar heb je Eimert met zijn mannen.”

Grappig dat Wilders de Goudse Marokkanen met het leger heeft gedreigd. Daarom is het er nu zo rustig. Pas op jongens, Eimert de Hun is in aantocht!

Youp van ’t Hek