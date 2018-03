Vrouwen onder elkaar

Margriet de Vegt van Fortis Investments geeft bij Mama Cash beleggingscursussen voor vrouwen. „Financiële onderwerpen spreken vrouwen niet zo aan. Maar er komen steeds meer vrouwen met een eigen vermogen, via een eigen bedrijf of dankzij een erfenis. Als daar een beleggingsportefeuille bij zit, komen ze in contact met beleggingsadviseurs. Dan merken ze dat ze er weinig van weten. Dan kunnen ze natuurlijk naar een gemengde cursus gaan, maar dat is anders. Mannen praten met bravoure over beleggen.

Op een speciale cursus voor vrouwen voelen de meesten zich geruster. Ze hoeven zich niet groot te houden. Met gelijkgestemden bij elkaar is het gemakkelijker om vragen te stellen. Er komen ook jonge vrouwen op de cursus af die zelf weliswaar niet beleggen, maar er wel meer van willen weten. Op feestjes komt dat nogal eens ter sprake en dan willen ze kunnen meepraten. Toen ik mijn eerste cursus gaf, rekende ik vooral op wat oudere vrouwen, maar de leeftijden variëren van 23 tot 70.

In oktober en november gaan er weer cursussen van start. In twee avonden leer je de basisbegrippen en snap je wat de beleggingsadviseur bedoelt. Als je zelf aan de slag wilt, moet je eigenlijk ook de vervolgcursus doen. Als je het dan nog eng vindt om het diepe in te gaan, kun je droog oefenen. Dan stel je een fictieve portefeuille samen zodat je alleen op papier winst of verlies maakt.

Laatst zei een vrouw dat ze eigenlijk helemaal geen verstand van beleggen had, maar ze had nu eenmaal die portefeuille. Er ging een zucht van verlichting door de groep. Dan bespreek ik de basisbegrippen. Als de adviseur het heeft over hun beleggingshorizon, durven ze misschien een keer te vragen wat dat is, maar als ze het dan nog niet snappen, houden ze hun mond. Bij mij leren ze dat het gewoon betekent hoe lang je je geld kunt missen.

We praten ook veel over het risicoprofiel. Vrouwen met een erfenis hebben vaak ingeprent gekregen dat het vermogen in stand moet blijven, maar nu de markten zo fluctueren, gaat de waarde van hun portefeuille soms gierend omlaag. Als je daar slapeloze nachten van krijgt, is er ook iets niet goed met het risicoprofiel. Ze leren hoe ze zich comfortabel kunnen voelen en waar de risico’s zitten. Dat is ontzettend belangrijk.”

Wilma van Hoeflaken