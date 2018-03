Vreemde valuta mogen in Zimbabwe

In Zimbabwe is het sinds gisteren officieel toegestaan om vreemde valuta te gebruiken. De maatregel wordt algemeen gezien als impliciete erkenning dat de eigen munteenheid, de Zimbabweaanse dollar, definitief is ingestort. De onderhandelingen over de exacte invulling van het vorige week ondertekende machtsakkoord tussen de regeringspartij Zanu-PF van president Robert Mugabe en de (voormalige) oppositiepartij MDC van Morgan Tsvangirai verkeren intussen nog steeds in een impasse.

De monetaire koerswijziging moet de allerergste voedsel- en brandstofnood onder de bevolking wegnemen. De centrale bank heeft vergunningen verleend aan winkels, supermarkten, brandstofimporteurs en andere bedrijven om goederen te importeren en verkopen tegen de Amerikaanse dollar, Zuid-Afrikaanse rand en andere vreemde valuta.

Voor miljoenen Zimbabweanen is het bemachtigen van het dagelijks brood nagenoeg onmogelijk geworden. Analisten schatten de inflatie op 50 miljoen procent.

Zimbabwe kent een grote zwarte markt voor Amerikaanse dollars. De dollars, opgestuurd door familieleden in het buitenland, worden vaak uitgegeven in Zuid-Afrika. De gekochte goederen worden verhandeld in Zimbabwe. Deze praktijk moet nu afnemen.

De erkenning van de noodzaak van westerse valuta betekent gezichtsverlies voor Mugabe, die het Westen altijd heeft aangewezen als oorzaak van de economische implosie. Zijn regering verdient wel aan de maatregel: bedrijven moeten 20.000 Amerikaanse dollar betalen en 15 procent van de winst van de handel in vreemde valuta.

Mugabe heeft westerse landen opgeroepen een einde te maken aan de sancties tegen zijn land. Deze landen eisen dat eerst het machtsakkoord wordt uitgevoerd.

De onderhandelingen daarover verkeren in een impasse. Zanu-PF en MDC kunnen het niet eens worden over de onderlinge verdeling van de ministeries. (Reuters, AP)