Voor de prijs van een taxi in een lease-auto

Staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën krijgt regelmatig brieven van mensen die bijvoorbeeld 6.000 euro extra aan belasting moeten betalen omdat ze 600 kilometer privé met de auto van de zaak hebben gereden. Dat is een tientje per kilometer. Voor dat bedrag kun je beter een taxi nemen.

Maar u kunt zich de moeite van een brief aan de staatssecretaris besparen. Want die vindt dat de regels strikt moeten worden nageleefd. De inspecteur moet de wet ook hard toepassen als de bijtelling veel hoger uitkomt dan de werkelijke autokosten. Voor een auto die in een jaar maar 5.000 euro aan afschrijvingen en dergelijke kost, kunt u zo maar een bijtelling van 10.000 euro voor uw kiezen krijgen. Want de bijtelling is afhankelijk van de catalogusprijs, niet van de kosten.

De bijtelling kan ook buiten proportie zijn als iemand voor zijn werk in een heel dure auto moet rijden. Een chauffeur die in een auto van een ton rijdt, krijgt in dat geval een bijtelling van 25.000 euro. Hij kan dat – net als iedereen – alleen voorkomen met een duidelijke kilometeradministratie waaruit blijkt dat hij minder dan 500 kilometer privé met de auto heeft gereden.

De rechter is soms minder streng. Een automobilist hield voor zijn lease-auto een rittenstaat bij. Die overtuigde de inspecteur niet. Dat kostte de man 4.000 euro extra belasting; de voor deze lease-auto normale bijtelling. Wat was er mis? De rittenadministratie zag er keurig uit. Twee keer per jaar gaat de auto voor de onderhoudsbeurt naar de garage. Die zet de kilometerstand in de elektronische databank van de Nationale Auto Pas. Als de monteur de kilometerstand intern niet (duidelijk) doorgeeft, typt een medewerkster van de garage op de gok een kilometerstand in. Iets soortgelijks ging een paar keer mis bij de tankbeurten met de bedrijfskaart.

Toen de inspecteur ook nog eens zakelijke ritten tegenkwam op zaterdag (normaal geen werkdag) was hij ervan overtuigd een sjoemelaar voor zich te hebben. Hij negeerde de rittenadministratie en legde de hogere belastingaanslag op. De Bredase belastingrechter mr. Stassen geloofde de man wel. De leaserijder kreeg de 4.000 euro terug.

De rechtszaak maakt twee dingen duidelijk: ook bij een afgekeurde kilometerregistratie kan het lonen met een eerlijk verhaal naar de rechter te stappen. Daarnaast moet u kijken of alle garagebonnen de juiste kilometerstand vermelden.

De inspecteur hecht veel waarde aan de officieel ogende Nationale Auto Pas. Die is net zo betrouwbaar als de typiste van uw garage, maar overtuig daar een belastinginspecteur maar eens van. Een nonchalante garage kan u duizenden euro’s kosten.

Voor het zakelijk rijden met een privé-auto mag de werkgever maximaal 19 cent per kilometer belastingvrij vergoeden. Die grens van 19 cent staat op verscheidene plaatsen in de belastingwet. Er is één uitzondering: iemand die een gift doet door bijvoorbeeld als vrijwilliger bejaarden naar de kerk te rijden zonder daar bij de kerk een vergoeding voor te vragen, mag 20 cent per kilometer optellen bij zijn giftenaftrek voor de inkomstenbelasting. Dat bedrag brengt staatssecretaris De Jager terug naar 19 cent. Ook de overheid moet op de kleintjes letten en een uniform bedrag maakt de belastingwet nog simpeler.

Zo gaat het in de ogen van FNV Bouw precies de verkeerde kant op. De bond wil actie voeren voor een hogere belastingvrije kilometerprijs voor mensen die met de auto naar hun werk moeten. In 2005 pleitte de ANWB al voor een verhoging tot 21 cent. Daarop ging de vergoeding omhoog van 18 naar de huidige 19 cent. Volgens de FNV moeten werknemers nu geld toeleggen om op hun werk te komen. De Jager stelt dat de werkgever dan maar een hoger bedrag moet vergoeden, bijvoorbeeld 35 cent. Daarvan wordt 16 cent belast, maar per saldo krijgt de werknemer toch een dekkende kostenvergoeding.

