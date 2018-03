Volleybalster Van Tienen naar Italië

AMSTELVEEN, 27 sept. Volleybalster Janneke van Tienen gaat haar collega-international Kim Staelens achterna naar Perugia. De libero heeft met de Italiaanse club overeenstemming bereikt over een verbintenis. Spelverdeelster Staelens was al eerder zeker van de transfer. Beiden kwamen vorig seizoen uit voor Martinus, de club waar de nationale ploeg zich voorbereidde op de grote toernooien. De Olympische Spelen werden gemist, waarna verschillende internationals voor grote Europese competities kozen. Van Tienen had als enige nog geen club.