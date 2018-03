Verdachte `t Zandt blijft in vrijheid

Groningen, 27 sept. De vermeende pyromaan van het Groningse dorpje `t Zandt, J.B., blijft vrij in afwachting van zijn proces. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen gisteren bepaald.B. kreeg tijdens een pro-formazitting op 11 september te horen dat zijn voorlopige hechtenis werd opgeheven, maar werd kort daarna alsnog aangehouden op verdenking van het versturen van poederbrieven. De rechter-commissaris bepaalde echter vorige week woensdag dat er onvoldoende reden was B. nog langer vast te houden, omdat de kans op herhaling klein is en er geen sprake is van een geschokte rechtsorde. Het Openbaar Ministerie (OM) ging tegen het besluit van de rechtbank in beroep.B. werd in december 2007 aangehouden op verdenking van negentien brandstichtingen in `t Zandt.De rechtszaak tegen hem dient op 17 november.