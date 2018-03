V-raad praat over nederzettingen

New York, 27 sept. Op verzoek van Arabische landen heeft de VN-Veiligheidsraad zich gisteren gebogen over de voortdurende uitbreiding van de Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Volgens de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, prins Saud al-Faisal,maakt dit de oprichting van een levensvatbare Palestijnse staat onmogelijk. Volgens de Israëlischebeweging Vrede Nu is de bouwvan woningen in nederzettingen dit jaar praktisch verdubbeld in vergelijking met vorig jaar. De Israëlische VN-ambassadeur kritiseerdede bijeenkomst die ”niet bijdraagt totvrede”.