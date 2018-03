Uitruil gevangenen Brazilië-Nederland

DEN HAAG, 27 sept. Nederlandse gevangenen in Brazilië kunnen hun straf straks in eigen land uitzitten. Nederland en Brazilië hebben overeenstemming bereikt over een verdrag om gedetineerden onderling over te dragen. Dat heeft minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) gisteren geschrevenaan de Tweede Kamer. In het akkoord is ook geregeld dat de in Brazilië opgelegde straf kan worden overgenomen als een veroordeelde is gevlucht en al in het land van herkomst is. Aanleiding daarvoor is een zaak tegen twee Nederlanders die in Brazilië waren veroordeeld voor het maken en verspreiden van kinderporno. Het tweetal kon na de eerste veroordeling het land in 2004 ontvluchten met noodpaspoorten en ontliepen op die manier hun straf.