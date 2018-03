Twee jaar celstraf geëist tegen Ajacied Oleguer

Amsterdam, 27 sept. Het Spaanse OM heeft een celstraf van twee jaar geëist tegen voetballer Oleguer Presas van Ajax. De Spaanse verdediger zou in 2003 betrokken zijn geweest bij een ruzie met een politieagent, naar wie hij ook een steen zou hebben gegooid. Ajax-trainer Marco van Basten van Ajax was gisteren op de hoogte van de strafeis. ”Maar ik weet niet wat er precies aan de hand is”, zei hij. ”Het betreft in ieder geval een eis en geen veroordeling. Ik begreep dat de zaak ook al een tijdje loopt. Ik heb ook nog niet met Oleguer hierover gesproken.” Oleguer, die in de zomer overkwam van Barcelona, heeft een hamstringblessure en is niet inzetbaar.