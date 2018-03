Textielbedrijf schrapt banen

Helmond, 27 sept. Textielbedrijf Gamma Holding schrapt opnieuw banen bij het onderdeel Sleep Care Fabrics, dat onder meer matrasstoffen maakt. Dat heeft het bedrijf gisteren bekendgemaakt. Gamma wil voor het eind van 2009 een vestiging in het Duitse Münchberg en een groot deel van een fabriek in het Belgische Waregem sluiten. In Duitsland worden 85 arbeidsplaatsen geraakt door de plannen, in België gaat het om 280 banen.