`Terreurverdachten hadden het niet op Nederland gemunt`

Rotterdam, 27 sept.De twee terrorismeverdachten die gisterochtend in Duitsland zijn aangehouden in een KLM-toestel hadden geen plannen om een aanslag in Nederland te plegen. Dat zei minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) gisteren na afloop van de ministerraad. Het toestel had Schiphol als bestemming. De terreurverdachten waren vermoedelijk op doorreis. De arrestaties werden volgens de Duitse justitie verricht in het kader van een reeds langer lopende operatie van de Duitse veiligheidsautoriteiten tegen het tweetal. Het is nog onduidelijk naar welk land de 23-jarige Somaliër en een 24-jarige Duitser van Somalische afkomst op weg waren. Mogelijk wilden zij naar Entebbe in Oeganda. Der Tagesspiegel schrijft op basis van anonieme bronnen dat de twee op doorreis waren naar Pakistan.