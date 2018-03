Terecht wordt afstand genomen van de VS

De reden dat ik dat circus geboeid en verbijsterd heb gevolgd, is dat het hier gaat om gebeurtenissen die grote invloed zullen hebben op de al dan niet duurzame ontwikkelingen voor de wereldbevolking in het algemeen en voor onze kinderen in het bijzonder. Of in ieder geval op het tempo waarin dat de komende twintig jaar op gang komt.

Ik ben geen doemdenker, maar als we de laatste acht jaar bekijken dan zou voortzetting van dat (gebrek aan) beleid in de VS desastreus zijn voor vrede, milieu en wereldeconomie. Je kunt je toch niet voorstellen dat iemand als mevrouw Palin aan het roer komt van dat land?

Gelukkig gaan er steeds meer stemmen op, zoals onlangs van Lubbers, Pronk en Voorhoeve, om minder blind achter de VS aan te lopen (Opiniepagina, 5 september). Eindelijk komen we tot de ontdekking dat een samenleving waar alles om geld draait en voor olie de wereldvrede op het spel gezet wordt, niet onze grote vriend kan zijn, laat staan ons voorbeeld.