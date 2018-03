Televisie Voorkeur

actualiteiten

Nova. Als vrijdagnacht het debat tussen John McCain en Barack Obama heeft plaatsgevonden (nog niet bekend bij het ter perse gaan van deze krant) een terugblik daarop met commentaren en nieuwe peilingen. Anders een verslag van de moeizame onderhandelingen rond het noodplan van de regering-Bush om de financiële crisis te bezweren. Ned.2, 22.15-22.40u.

informatief

Timewatch: Stonehenge. Documentaire die de deugdelijkheid onderzoekt van een radicaal nieuwe theorie over de betekenis van Stonehenge. Het archeologische monument zou geen begraafplaats zijn geweest maar een plek waar mensen genezen konden worden van kwalen. Een soort Lourdes in de Bronstijd. Om de theorie te staven werd o.m. forensisch onderzoek gedaan aan beenderresten. BBC 2, 20.05-22.00u.

Aanpakken en wegwezen. Zesdelige reportageserie over mensen die in verre buitenlanden aan een betere wereld werken. Vandaag de 34-jarige Amina. Ze is geboren in Rwanda, maar is in de jaren negentig naar Nederland gevlucht. Als ze hoort dat haar zus en nichtje in Rwanda nog leven, gaat ze terug om in het huis van haar zus een opvanghuis voor tienermoeders te beginnen. Ned.3, 20.30-21.15u.

Rondom 10. Livedebat over de vraag: wie betaalt de kosten die samenhangen met te veel eten? Dikke mensen kosten Nederland jaarlijks 3,5 miljard euro. Ze lijden vaker aan ziektes, er zijn speciale voorzieningen nodig: ‘breder’ meubilair, speciale MRI-scans en aangepaste ambulances. Moeten dikke mensen daaraan meer meebetalen of moet Nederland solidair zijn met landgenoten die minder bestand bleken tegen de vele verborgen verleiders in de supermarkt? Ned.2, 21.00-22.00u.

kunst en cultuur

De avond van de korte film. Te zien zijn tien korte films, geproduceerd in het kader van Kort! 7. Kort! is een jaarlijks project waarin tien makers de kans krijgen een korte film te realiseren. Te zien zijn o.m.: Sahara, over Laura die na een onenightstand met iemand die 30 jaar jonger is, beseft dat zij haar leven moet veranderen; Koest, over de kleine eenzame Dédé die vriendschap sluit met een hond en niet meer praat maar blaft; Balbezit, over amateurvoetballer Willem die na een koude voetbaldag zijn bal uit een sloot moet zien te krijgen en MissiePoo16, over de 14-jarige Rosan die een videodagboek bijhoudt dat een schreeuw om aandacht wordt. Tussendoor praat Twan Huys met de jonge filmmakers. Ned.2, 22.40-0.44u.

Alicia Keys, Jill Scot, Angie Stone & Chaka Khan. Registratie van de optredens van deze vier zangeressen op het North Sea Jazz festival 2008. Ned.3, 0.25-1.25u.

humor

Koefnoen. Paul Groot en Owen Schumacher leveren satirisch commentaar op de actualiteit, de nieuwe trends en de waan van de dag. Ned.1, 21.25-22.00u.

Raymann is laat. In 2 culturen op een kussen test Jörgen Raymann de liefdesrelatie van Mohammed Allach, ex-voetballer en manager voetbalzaken van FC Twente met zijn vriendin Sanne. Herman van Veen is bij Tante Es, theatermaker en geestelijk vader van Alfred Jodocus Kwak. Ned.1, 22.00-22.50u.

amusement

There’s no business like showbusiness. Reportageserie over tweederangsartiesten die van buurthuis naar braderie naar camping trekken. Er is genoeg werk in het schnabbelcircuit, maar het blijft sappelen. En leuk is het ook al niet echt. RTL 8, 17.50-18.20u.

Mooi! Weer de Leeuw. Paul de Leeuw laat uiteenlopende wensen van gasten in het programma in vervulling gaan. Ned.1, 20.25-21.25u.

Sport

NOS: WK Wielrennen op de weg. Liveverslag vanuit Varese, Italië. Commentaar van Mart Smeets. Ned.1, 12.50-17.00u.

Golf: British Masters. Live verslag vanuit The Belfry in de West-Midlands. Commentaar van Peter Alliss en Andrew Cotter. BBC 2, 17.30-19.00u.

NOS Studio Sport. Samenvattingen van de vandaag gespeelde voetbalwedstrijden in de Eredivisie. Presentatie Toine van Peperstraten. Ned.2, 22.00-23.30u.

ZDF SPORTextra: Boksen. Liveverslag van twee WBA wereldtitelgevechten cruisergewicht: Firat Arslan-Guillermo Jones en Alexander Alekseev-Rob Calloway. ZDF, 23.00-1.00u.