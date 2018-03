Televisie Voorkeur

praatprogramma

Kunststof. Fotograaf Erwin Olaf heeft afscheid genomen van zijn hedonistische foto’s en kiest in zijn nieuwe portretserie Fall voor stilte, te zien in een overzichtstentoonstelling in het Fotomuseum Den Haag. Documentairemaker Jan Louter vertelt over zijn film The Last Days Of Shishmaref over eskimo’s wier eiland door de opwarming van de aarde ‘wegwaait’. Oud-reclamemaker Johan Kramer laat in zijn documentaire film Sing for Darfur zien hoe voorbijgangers in Barcelona op de dag van een concert voor Darfur vooral bezig zijn met zichzelf. Ned.2, 17.10-17.50u.

literair

Boeken. Wim Brands praat met Lieve Joris over haar boek De hoogvlaktes. Een reis door het onherbergzame Oost-Congo met een mix van militarisme, bijgeloof en profetieën, waar de plaatselijke bevolking ’s nachts haar angst voor oorlog bezweert met opzwepende kerkdiensten. Ned.1, 11.30-12.00u.

Documentaire

Panorama: De derde toren. Op 11 september 2001 stortte behalve de Twin Towers nog een derde toren in: WTC toren 7. Nochtans werd die niet geraakt door een vliegtuig. De manier waarop de toren instortte leek erg veel op gecontroleerde vernietiging. Ingenieurs vermoeden gecontroleerde vernietiging, experts in ‘controlled demolition’ werpen tegen dat het voorbereidende werk, het plaatsen van de explosieven, nooit onopgemerkt had kunnen gebeuren. Canvas, 20.10-20.55u.

ZDF-History: Tunnel in die Freiheit. Documentaire over mensen die tunnels onder de Berlijnse Muur probeerden te graven. Een levensgevaarlijke en soms dodelijke poging. ZDF, 0.05-0.50u.

informatief

Hart en ziel. Liedjeszanger Rob de Nijs vertelt over zijn faalangst, zijn afkeer van verrassingen en zijn onvermogen tot handelen. De populaire zanger wordt al 45 jaar geplaagd door onzekerheid, consulteerde zes jaar geleden een psycholoog en voelde zich herboren toen hij op een gegeven moment een pilletje kreeg om hem door barrières heen te helpen. Ned.2, 19.45-20.15u.

Zembla: Altijd hoofdpijn. Zo’n twee miljoen Nederlanders lijden aan een chronische vorm van hoofdpijn, zoals migraine of spanningshoofdpijn. Dit leidt tot veel persoonlijk leed en grote economische schade. Meer dan 90 procent van de hoofdpijnpatiënten gaat niet naar de huisarts, maar probeert de hoofdpijn te bestrijden met pijnstillers die leiden tot verslaving en meer hoofdpijn. Bij de gespecialiseerde Bonifatiuskliniek in Dokkum worden pillen vermeden. De multidisciplinaire behandeling, waarbij onder anderen neurologen, fysiotherapeuten en psychologen zijn betrokken, blijkt zeer succesvol. En Kees van Rijn laat zich behandelen met bloedzuigers. Ned.2, 22.10-22.50u.

LUX: Verlicht de geest. Het magazine over religie, kunst, cultuur en samenleving in besteedt aandacht aan religieuze opvattingen over scheiden en hertrouwen. Wat God bijeen brengt scheide de mens niet : maar tegenwoordig eindigt een op de drie huwelijken in een echtscheiding. Het huwelijk is niet meer heilig en scheiding niet langer een taboe. Hoewel de norm een levenslang huwelijk blijft, is scheiden en hertrouwen geen ‘zonde’ meer in de Protestantse Kerk in Nederland evenmin als in de meer vrijzinnige kerkgenootschappen. Over scheidingsrituelen en over de preventieve maatregelen in de meer orthodoxe en evangelische gemeenten. Ned.2, 23.25-23.55u.

muziek

Vrije Geluiden. Trombonist Wolter Wierbos is een improvisator en een veelgevraagd muzikant in uiteenlopende formaties. Hij is te gast naar aanleiding van zijn nieuwe solo-cd. Pianist/musicoloog Ralph van Raat vertelt over de componist sir John Tavener en de werken die hij schreef voor piano. Na veel moeite ontmoette Van Raat Tavener en dat leverde een fraaie cd op en bijzondere anekdotes. Annett Andriesen van het Internationaal Vocalisten Concours stelt twee jonge zangtalenten voor: sopraan Estefania Maria Perdomo, cum laude afgestudeerd master aan de Nieuwe Opera Academie en Zosja el Rhazi, afgestudeerd bachelor Jazz zang. Ned.1, 10.30-11.30u.

Sport

NOS Studio Sport. Samenvattingen van de wedstrijden in de eredivisie. Ned.1, 19.00-20.00u.

NOS Studio Voetbal. Voetbalpraatjes met analyses van Youri Mulder en Hugo Borst. Ned.1, 22.55-0.00u.