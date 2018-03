BERLIJN, 27 sept. De tafeltennissters van Heerlen hebben ook hun tweede groepswedstrijd in de Champions League gewonnen. De titelverdediger won gisteren in Duitsland overtuigend met 3-0 van 3B Berlin. De zeges waren van Li Jiao, Lin Ling en Ni Xialian. Heerlen versloeg vorige week de Italiaanse club Castelgoffredo al met 3-2 en leidt in groep B.