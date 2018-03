Suikerfeestkoek

Nu de walnoten al weer vallen, vragen wij ons af wat wij met de speciekuip vol oude noten moeten gaan doen. Het liefst zouden wij de vriezer volgooien met Marokkaanse koekjes (af te bakken na ontdooien). Zijn die rauwe koekjes met notenvulling (deeglapje en vulling van walnoten, suiker, ei, oranjebloesemwater) inderdaad ongestraft in te vriezen? Zijn er misschien nog andere recepten waar een flinke hoeveelheid walnoten in verwerkt wordt?

Mathilde en Marriët

Een vriezer vol Marokkaanse koekjes, dat lijkt mij ook wel wat. En stel nu dat je die koekjes in één middag kunt maken, om er vervolgens de hele winter van te snoepen. Dat zou briljant zijn, nietwaar? Volgens kookschrijfster Nadia Zerouali kan het best, l’kanath (zoals deze gevulde koekjes heten) invriezen en later afbakken. Je hoeft ze dan niet eens van tevoren te ontdooien. Nadia gaf me het recept voor l’kanath van haar moeder Fadila, die op dit moment druk in de weer is met de voorbereidingen voor het suikerfeest: hak walnoten middelfijn en meng er naar smaak honing of suiker door. Verrijk de vulling eventueel met rozijnen, amandelen, sesamzaadjes, kaneel, oranjebloesem- of rozenwater. Er kan ook een eidooier door, maar dat is niet per se nodig. Traditioneel wordt voor l’kanath warka-deeg gebruikt. Maar dat is niet makkelijk te krijgen en met filodeeg uit de supermarkt gaat het ook goed. Spreid de vellen filodeeg uit op het werkvlak. Bestrijk ze met gesmolten boter en leg op elk een tweede vel. Halveer het deeg in de lengte. Leg aan de korte kant van elk vel twee theelepeltjes van de vulling. Vouw de zijkanten iets naar binnen en rol de vellen op tot sigaartjes. Vries ze, desgewenst, ongebakken in. Om ze af te maken frituur je de (bevroren) l’kanath knapperig in hete olie, of bestrijk ze met gesmolten boter en bak ze 20 – 30 minuten in een oven op 160 graden. Haal ze direct na het bakken door een warme siroop van honing en oranjebloesem- of rozenwater.

De tweede helft van bovenstaande vraag – wat kun je nog meer met walnoten? – bewaren we voor volgende week.

Janneke Vreugdenhil

