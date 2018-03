Rusland gaat zijn kernmacht versterken

De Russische president Dmitri Medvedev heeft gisteren plannen aangekondigd om de Russische nucleaire afschrikkingsmacht te versterken. Premier Vladimir Poetin had eerder al meegedeeld dat de Russische defensiebegroting volgend jaar 28 procent zal stijgen.

Op een moment van verhoogde spanningen met het Westen na de Russische zomeroorlog met Georgië zei president Medvedev dat de Russische militaire top tegen december plannen moet hebben ingediend voor de bouw van een nieuwe vloot nucleaire onderzeeërs met kruisraketten evenals „een systeem voor ruimteverdediging”. Een en ander moet tegen 2020 zijn verwezenlijkt, zo zei de president.

Rusland heeft eerder de Verenigde Staten ervan beschuldigd een nieuwe wapenwedloop te hebben gelanceerd door hun plannen, officieel als verdediging tegen Iran, voor een raketschild in Polen en Tsjechië. Volgens Moskou, dat niets gelooft van van de Amerikaanse rechtvaardiging, willen de Verenigde Staten een „stalen gordel” aanleggen rond Rusland. Het land heeft diverse malen gewaarschuwd dat het zou worden gedwongen daarop te reageren.

President Medvedev zei dat de noodzaak van modernisering vorige week door het conflict met Georgië werd onderstreept. De korte oorlog, waarin Rusland reageerde op een Georgische inval in de afgesplitste Georgische regio Zuid-Ossetië, vestigde de aandacht op het verouderde wapenarsenaal van Rusland.

„We moeten superioriteit in de lucht verzekeren, bij de uitvoering van precisie-aanvallen op grond- en zeedoelen en bij het tijdig stationeren van troepen”, zei de Russische president in een toespraak tot militaire bevelhebbers na oefeningen in de zuidelijke regio Orenburg. Zijn toespraak werd verspreid door staatspersbureaus. Aan de oefeningen namen 40.000 militairen, 7.000 voertuigen en artilleriestukken en gevechtsvliegtuigen en helikopters deel.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice, zei later in een reactie op Medvedevs uitspraken dat de Russische plannen het nucleaire machtsevenwicht niet zullen veranderen. Ze zei dat de Amerikaanse nucleaire afschrikkingsmacht „robuust” en „capabel” is. Amerika’s hoogste militair, admiraal Mike Mullen, zei op zijn beurt dat het hem al een paar jaar duidelijk was dat Moskou van plan was zijn strategische strijdmacht te moderniseren. (Reuters, AP, AFP)