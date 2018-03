Radio Voorkeur

OVVT. Discussies, reportages en ooggetuigenverslagen. Met o.a. De vergeten gijzeling over de gijzeling van vier Nederlandse KLM-medewerkers in 1967 in Guinee (West-Afrika). De betrokkenen kijken terug. Radio 5, 20.10-20.30u.

Het Circus Jeroen Bosch. Programma over het Nederlandse lied, cabaret en musical begint met een speciale uitzending gewijd aan theatermaker Herman van Veen die veertig jaar in het vak zit. Een gesprek met hem over zijn ontwikkeling als artiest, over het binnen- en buitenlandse succes en over de aankomende optredens in Theater Carré. Radio 5, 20.05-23.00u. De gesprekken worden afgewisseld met muziek, zowel van Herman van Veen zelf, als van door hem uitgekozen liedjes van collega’s. De special wordt live uitgezonden. Presentatie: Rinske Wels.

Holland Doc Radio. Documentaire/klankbeeld van het theaterensemble Dogtroep, samengesteld door Tanneke de Groot. Radio 1, 21.02-22.00u.

Volgspot. Volgspot on tour vanuit De Lievekamp in Oss met Mariska van der Kolk en cabaretier Pieter Derks. Radio 2, 23.05-1.00u.