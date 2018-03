Radio Voorkeur

Opium. Radiomaker Frits Spits praat over zijn boek Zestig strepen, waarin hij vertelt over de zestig nummers die zijn muzikale vorming hebben bepaald. Dichter Krijn Peter Hesselink draagt voor uit eigen werk en zangeres Mathilde Santing zingt nummers van haar nieuwe album Forty Nine met covers van o.a. Stevie Wonder en Rufus Wainwright. Radio 1, 12.15-13.15u.

Opera on 3. Uitvoering, opgenomen tijdens het Edinburgh International Festival, van de opera Król Roger (1926) van de Poolse componist Karol Szymanovski. Over de Siciliaanse koning Roger wiens omgeving in de ban raakt van een jonge herder, die later de god Dionysus blijkt te zijn. Door het koor en orkest van de Mariinsky Opera o.l.v. Valery Gergiev. Solisten o.a. Andrzej Dobber (bariton), Elzbieta Szmytka (sopraan), Sergei Semishkur (tenor) en Pavlo Tolstoy (tenor). Radio 4, 19.02-23.00u.

Šimek ’s nachts. Martin Šimek praat met Marc de Hond, zoon van opiniepeiler Maurice de Hond, over wat het leven hem leerde nadat hij vijf jaar geleden door een medische fout een dwarslaesie kreeg. Radio 1, 0.05-1.00u.