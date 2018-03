Poëzie in Electric blue

Wie: Bart Moeyaert (44)

Functie: dichter, schrijver, vertaler

Gelegenheid: Nacht van de Poëzie, Utrecht

‘Bij een optreden houd ik ervan om ‘vormgegeven’ te zijn. Ik ben dan niet om door een ringetje te halen, maar geef het wel aandacht. Want de verpakking geeft weer wie ik ben. Ik kleed mij niet om te voldoen aan de verwachtingen van het publiek, maar om mijzelf neer te zetten. Vormgeving moet aansluiten op de inhoud, dat geldt op ieder gebied. Ik bemoei mij daarom met de vormgeving van mijn bundels en mijn boeken, van mijn website en van mijzelf. Ieder zijn vak natuurlijk, maar ik kies op al die vlakken wel voor samenwerking met een vormgever van wie ik het gevoel heb dat die ooit in dezelfde tuin heeft gespeeld als ik. Het moet allemaal met elkaar kloppen, samenvallen. Wat kleding betreft houd ik erg van Dries Van Noten. Al mijn pakken zijn van hem. Ze zitten als gegoten, alsof ze voor mij zijn gemaakt. Ik vind altijd wel iets naar mijn smaak. Het gaat zeker niet alleen om een goed uiterlijk. Net zoals een boek goed in de hand moet liggen, moet kleding prettig aanvoelen en vallen. Ik ben overigens geen designfreak en kleed mij vooral op gevoel. Juist omdat alles moet kloppen, ben ik tijdens optredens zeker bereid rekening te houden met het decor. Bij de literaire tournee van Saint-Amour bijvoorbeeld, trad ik op in een specifiek, kleurrijk decor. Ik doe dan mijn best daarbij in de toon te vallen.

Schrijven doe ik of ’s avonds laat, ’s nachts of ’s morgens vroeg. Als ik schrijf, sluit ik mij helemaal van de buitenwereld af. Ik houd dan totaal geen rekening met wat ik aan heb, ik ontvang geen bezoek en doe niet eens open als er wordt aangebeld. Maar als ik alleen maar tussen vier muren zou leven, zou ik verdorren. Daarom zoek en vind ik een balans tussen dat ingekeerde schrijven en onder de mensen zijn en optredens.

Of Belgen beter gekleed zijn dan Nederlanders? Ik woon in Antwerpen, een modebewuste stad. Daar zijn straten vol ontwerpers. Inderdaad, als ik dan met de trein in Amsterdam aankom, denk ik wel eens: nou, er zijn er blijkbaar heel wat naar de markt geweest.

Aan de Nacht van de Poëzie heb ik twee keer eerder meegedaan. De sfeer daar is geweldig, het is een warm bad. Er gebeurt veel en er is veel contact met de lezers. Ik doe een electric blue overhemd en een zwarte broek van Dries Van Noten aan en een zwart vest van Neil Barrett.”

