Platform bewoners stapt uit overleg met Schiphol

Hoofddorp, 27 sept. Omwonenden van Schiphol stappen uit de `Alderstafel`, het overleg over de uitbreiding van de luchthaven. Dat heeft Erwin von der Meer, voorzitter van het platform dat het overleg voert, gisteren gezegd. De omwonenden zijn ontevreden over de manier waarop vliegtuiglawaai in de toekomst volgens de plannen van de Alderstafel zal worden gemeten. Von der Meer vreest dat omwonenden in de toekomst de wettelijke bescherming die ze nu genieten tegen geluidsoverlast zullen verliezen. In het overleg zitten Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, KLM, regionale bestuurders en een delegatie van bewonersvertegenwoordigers. Natuur en Milieu, die niet in het overleg zit, zegt de omwonenden te steunen.