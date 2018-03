Plaats ontvoerde toeristen onzeker

Tripoli, 27 sept. Over de verblijfplaats van elf Europese toeristen en hun acht Egyptische begeleiders die een week geleden tijdens een safari in het Egyptische grensgebied met Soedan werden ontvoerd, is gisteren onzekerheid ontstaan. Volgens Egyptische bronnen zijn ze door de ontvoerders eerst mee de grens over genomen naar Soedan, waarna ze volgens Soedanese bronnen naar Libië werden verplaatst. Maar een Libische functionaris zei gisteren te betwijfelen dat de groep zich op Libisch grondgebied bevond. De toeristen omvatten vijf Duitsers, vijf Italianen en een Roemeen. De ontvoerders zouden bandieten zijn, althans naar in Kairo verluidde, die een miljoenenlosgeld hadden geëist.