Peloton blijft in Uruzgan ondanks schorsing

Het Nederlandse verkenningspeloton dat op non-actief staat, blijft voorlopig in Uruzgan.

Dat heeft het ministerie van Defensie gisteren laten weten. De Koninklijke Marechaussee is een zogeheten ‘oriënterend feitenonderzoek’ begonnen.

Donderdag werd bekend dat de groep van 24 militairen tot nader order op non-actief is gesteld door de commandant van de Task Force Uruzgan, Kees Matthijssen. Er is om operationele redenen besloten de militairen niet in te zetten en uit te zoeken wat er aan de hand is.

Over de exacte aanleiding tot de maatregel bestaat onduidelijkheid. Defensie wil lopende het onderzoek niets zeggen en waarschuwt voor onjuiste speculaties. Een zegsman houdt het op „problemen binnen de groep”.

Bij vakbonden en bij bronnen binnen de krijgsmacht circuleren verschillende verhalen. Zo zouden de militairen van mening zijn dat ze te weinig voorbereidingstijd krijgen voor hun patrouilles door de hoge werkdruk in Uruzgan. Een andere verklaring zou liggen in het weigeren van een dienstbevel, omdat de militairen van het verkenningspeloton eigenlijk voor een andere taak waren ingezet dan aanvankelijk was gepland.

De militairen vakbonden VBM/NOV en AFMP reageren bezorgd.

Het is uitzonderlijk dat een groep van deze omvang op non-actief wordt gesteld tijdens een lopende operatie. Wel zijn eerder individuen teruggestuurd van Uruzgan naar Nederland, bijvoorbeeld doordat ze zich hebben misdragen. Het is onbekend om hoeveel militairen het gaat.

Volgens Defensie loopt de missie geen gevaar nu er een peloton niet meer inzetbaar is. Op dit moment zijn er ruim 1.600 Nederlandse militairen actief in de Zuid-Afghaanse provincie Uruzgan.

Staatssecretaris De Vries (Defensie, CDA) erkende gisteren het gebrek aan materieel, maar weersprak dat er sprake zou zijn van een noodsituatie. „Er is altijd gevaar, maar het zal niet zo zijn dat dit ligt aan het materieel.”

Meer over de missie op nrc.nl/uruzgan