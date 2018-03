Ontbijten op de krant

de proefjesfabriek

Ha! Je kunt een krant lezen, maar je kunt er ook proefjes mee doen, zoals je intussen weet. Deze week heb je voor het proefje in de proefjesfabriek één krantenpagina nodig en verder een gladde tafel en ontbijtspullen. Als je je ontbijt op de krant zet en de ontbijtspullen daarna niet meer mag oppakken, kun je de krant er dan toch onder vandaan krijgen?

Wat heb je nodig?

Een gladde tafel, een krantenpagina en ontbijtspullen.

Wat moet je doen?

- Leg de krantenpagina op tafel, zodat hij een stukje over de rand uitsteekt.

- Maak een ontbijt op de krant: met een bord, boterham, bestek en een mok.

- Trek nu de krantenpagina met één harde ruk onder je ontbijt vandaan. Wat gebeurt er?

Hoe kan dat? Als je zacht aan de krantenpagina trekt, dan bewegen de ontbijtspullen gewoon mee. Dat komt door de wrijving tussen het papier en de ontbijtspullen: die laat de spullen als het ware een beetje aan de krant ‘plakken’. Maar als je hard aan de krantenpagina trekt, dan blijven de ontbijtspullen wél op tafel staan. Dat komt doordat de ruk die jij nu geeft, sterker is dan de wrijving (de ‘plakkracht’) tussen de krant en de spullen. Ofwel: de wrijving is te klein om ook je ontbijt zo snel in beweging te krijgen. Dat blijft dus staan, terwijl jij de krant weg trekt.

Met dank aan Robbert Dijkgraaf en Arno Verweij van de website www.proefjes.nl

Of kijk ook eens op:

www.nrc.nl/kleinewetenschap