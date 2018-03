Moskou wil NAVO-topman voorlopig niet ontvangen

De Russen willen NAVO-secretaris generaal Jaap de Hoop Scheffer voorlopig niet in Moskou ontvangen. Een bezoek dat stond gepland voor 17 oktober, is door de Russische regering afgezegd.

Dat zegt de Russische NAVO-ambassadeur Dmitri Rogozin vandaag in een vraaggesprek met deze krant. De woordvoerder van De Hoop Scheffer bevestigt dat de afspraak niet doorgaat omdat Rusland het bezoek nu niet wil.

Volgens Rogozin was de afzegging het gevolg van De Hoop Scheffers weigering om de afgelopen maanden in Brussel met hem te praten over het conflict in Georgië. Rogozin zegt dat hij van zijn regering de opdracht had om belangrijke informatie met de secretaris generaal te delen. Rogozin zou alleen een afspraak kunnen krijgen met De Hoop Scheffers plaatsvervanger. In de gangen van het NAVO-hoofdkwartier in Brussel zou De Hoop Scheffer Rogozin voorbij zijn gelopen alsof de ambassadeur „een kapstok” was. „Als hij niet met mij wil praten, waarom dan wel met mijn president?" Rogozin noemt de afzegging een ‘moeilijke beslissing’.

De Hoop Scheffers woordvoerder noemt als ‘context’ voor de afzegging de beslissing van de NAVO om voorlopig geen politiek overleg met Rusland te hebben op het niveau van NAVO-ambassadeurs, totdat de Russische troepen zich hebben teruggetrokken en de situatie in Georgië is zoals die was vóór 7 augustus, toen de gevechten uitbraken. „Er is sprake van verkoelde verhoudingen.”

Het is niet zo dat de NAVO zelf van plan was om het bezoek af te zeggen, aldus de woordvoerder. Hij zegt dat Rogozin een verzoek om een ontmoeting met De Hoop Scheffer deed toen de secretaris generaal in het buitenland was. Daarom kreeg hij een gesprek met de plaatsvervanger aangeboden.

Op het NAVO-hoofdkwartier staat Rogozin bekend om zijn extreme uitspraken, waarmee hij veel aandacht trekt.

Zaterdag &cetera: pagina 4